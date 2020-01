Giancarlo Magalli, grave incidente in auto: le sue condizioni

Grave incidente d’auto per Giancarlo Magalli: il conduttore de “I fatti vostri” si è schiantato sulla Cassia, ecco le sue condizioni

Che spavento per Giancarlo Magalli: il conduttore de I fatti vostri è stato coinvolto in un incidente automobilistico a Roma, precisamente sulla Cassia Bis. La sua macchina, una Smart bianca, è stata letteralmente distrutta dall’impatto. Coinvolto nello scontro rovinoso anche un Suv con a bordo una famiglia. Il grave episodio sarebbe accaduto ieri pomeriggio, ma solo ora sono apparse le prime notizie ufficiali sul web, riportate da Il Tempo. Di seguito vi spieghiamo la dinamica dell’incidente e le condizioni del conduttore televisivo e della famiglia coinvolta nello scontro.

Magalli, grave incidente: le sue condizioni

Il conduttore de I fatti vostri sarebbe stato coinvolto in un grave scontro automobilistico. Giancarlo ieri pomeriggio si trovava con la sua Smart bianca sulla Cassia Bis, a Roma, prima dell’uscita per Formello. Secondo le prime dinamiche, il conduttore pare abbia perso il controllo del veicolo e si sia schiantato contro il guard rail. Nell’incidente sarebbe stato coinvolto anche un Suv bianco con a bordo una famiglia. Fortunatamente sia il personaggio televisivo che la famiglia sono usciti illesi dallo scontro rovinoso. Il conduttore è uscito da solo dall’abitacolo e non ha voluto che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero l’ambulanza. Giancarlo è tornato da solo a casa, ma senza auto: la sua Smart bianca, infatti, è stata letteralmente distrutta dall’impatto con il guard rail.

Il conduttore televisivo si sarà preso sicuramente un grosso spavento, ma fortunatamente lo scontro non ha avuto conseguenze peggiori. Grande fortuna anche per la famiglia che è stata coinvolta rovinosamente nell’impatto, anche per loro non ci sarebbero conseguenze gravi. Magalli cercherà di riprendersi dallo spavento e nel frattempo continuerà a condurre la striscia quotidiana de I fatti vostri, programma in onda su Rai Due nella fascia mattutina.