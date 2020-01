Taylor Mega e Tony Effe stanno insieme? L’ultimo indizio non lascia dubbi

Taylor Mega e Tony Effe stanno insieme? L’ultimo indizio apparso sui social sembra non lasciare dubbi: ecco di cosa stiamo parlando

Taylor Mega è una delle modelle e influencer più seguite sul web. Il suo fisico da urlo e le sue curve mozzafiato fanno girare la testa a molti uomini. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi in passato pare abbia avuto diversi flirt con personaggi famosi, tra questi c’è anche Tony Effe. Quest’ultimo è uno dei componenti della Dark Polo Gang, il gruppo trapper che da qualche anno ha letteralmente conquistato la scena. Tony è sicuramente il più carismatico del gruppo, nonché quello più affascinante. Nemmeno Taylor ha resistito al suo fascino e i due in passato sono stati fidanzati per qualche mese. Nei giorni scorsi sono giunte varie notizie riguardanti un loro riavvicinamento e l’ultimo indizio apparso sui social sembra veramente non lasciare dubbi.

Taylor Mega e Tony Effe stanno insieme?

Il fidanzamento tra Taylor e Tony era stato accolto con grande gioia sia dai fan dell’una che dell’altro. I due sono seguitissimi sui social, anzi potremmo dire che nel loro mondo sono sicuramente tra i più seguiti. La Mega conta oltre due milioni di seguaci su Instagram e un brand già fortemente avviato. Tony, invece, si ferma ad un milione e mezzo, ma da tempo ha messo nel mirino i due milioni. Insieme fanno ben quattro milioni e formano sicuramente una coppia di successo. Il loro flirt, però, era stato molto fugace: la loro storia d’amore, infatti, era durata veramente poco. Di recente sono arrivate varie notizie che raccontavano di un riavvicinamento tra la modella e il trapper. Queste notizie potrebbero essere definitivamente confermate dalle ultime storie apparse sui loro account social. La coppia, infatti, pare sia volata alle Maldive per una fuga d’amore.

Nelle stories di Tony si sente in sottofondo anche la voce di Taylor, quindi è molto probabile che i due stiano insieme alle Maldive.