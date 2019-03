Tra Taylor Mega e Tony Effe è finita: dopo l’annuncio su Instagram arriva il messaggio di lui.

Taylor Mega e Tony Effe non stanno più insieme. La bella influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2019 ha annunciato poco fa, attraverso il suo profilo Instagram, la rottura con il cantante della Dark Polo Gang. Una separazione consensuale quella tra la Mega e Tony. Senza rancori. A riprova di ciò ci sono le parole utilizzate dalla influencer nei confronti di quello che è ormai il suo ex fidanzato e la foto postata a corredo di quest’ultime. Taylor, per annunciare la fine della storia con Tony ha infatti postato una foto di loro due insieme. Quello che però ha colpito i followers più attenti è la singolare risposta di Tony al post della sua ex ragazza. Una risposta che, sicuramente, non avrebbe scritto chiunque.

Taylor Mega torna di nuovo single: dopo il suo messaggio, arriva la risposta di Tony Effe

Taylor Mega dunque torna nuovamente single. Dopo la breve parentesi estiva con l’imprenditore Flavio Briatore e i mesi di Fidanzamento con il cantante della Dark Polo Gang Tony Effe, l’ex naufraga è nuovamente sola. E ad annunciarlo è stata proprio lei attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram che recita queste parole: “Ragazzi la verità è questa, è un po che sentivo il bisogno di dirvelo e adesso finalmente esco allo scoperto, e con la stessa semplicità che mi contraddistingue voglio raccontarvi come stanno realmente le cose. Io e Tony non stiamo più insieme. Le nostre strade si sono divise. Abbiamo preso questa decisione di comune accordo perché i nostri obbiettivi erano troppo diversi. Nessun rancore e nessun rimorso, rimarrà per sempre un bellissimo ricordo. Preparatevi a conoscere una nuova Taylor perché ho riservato delle grandissime novità per tutti voi”. A sorprendere poi è il commento al post di Tony che conferma che la separazione tra i due è stata davvero consensuale: “Sei una persona vera e speciale, ti voglio bene per sempre”.

