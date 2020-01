Tina Cipollari, nuovi importanti retroscena sulla presunta crisi col compagno Vincenzo: le parole dell’imprenditore non lasciano dubbi sulla situazione

Tina Cipollari nell’ultimo periodo è stata particolarmente al centro del gossip, non solo per il suo ruolo di opinionista nel programma di Uomini e Donne, ma soprattutto per la sua vita privata. L’opinionista ex moglie di Kikò Nalli aveva intrapreso una relazione con un imprenditore e ristoratore toscano, con cui si vociferava addirittura un imminente matrimonio. La storia d’amore nata dopo la fine del lungo matrimonio con Nalli, sembrava aver rasserenato e non poco la donna, che sui social appariva raggiante e super in forma. Da qualche tempo però i due non apparivano più insieme sui social, alimentando il chiacchiericcio sulla possibile fine della loro love story. Pare invece che le cose non stiano così, e ci pensa proprio il compagno Vincenzo a chiarire la situazione in un’intervista alla rivista Cairo Editore.

Tina Cipollari e la crisi con Vincenzo: le parole di lui non lasciano dubbi

Dopo le insistenti voci sulla presunta crisi tra i due e la fine della loro love story, è proprio l’imprenditore e ristoratore toscano a chiarire in che rapporti sono lui la Cipollari. Attraverso una lunga intervista a Cairo Editore, Vincenzo esprime tutto il suo amore per la donna e cerca di chiarire come stanno realmente le cose tra i due.

In particolar modo ha dichiarato: “Ma quale crisi, io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza: durante la settimana Tina è fissa a Roma per registrare le puntate di Uomini e Donne mentre io sono sempre al lavoro nel mio ristorante. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana”. Pare quindi che l’unica problematica a frapporsi tra i due sia la distanza!