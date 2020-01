GF Vip, Federico Rossi difende Paola Di Benedetto e attacca Antonio Zequila: “Incommentabile”; ecco cosa è accaduto nella Casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello Vip è entrato ormai nel vivo. Il reality più spiato di Italia, nella sua versione vip, è giunto ormai alla sua quarta edizione, che si sta rivelando ricca di colpi di scena. L’ultimo riguarda Licia Nunez, che è stata praticamente lasciata dalla sua compagna con un post sui social. Ma non è tutto! Sempre attraverso i social, il fidanzato di un’altra concorrente del reality ha voluto far sentire la sua voce. Si tratta di Federico Rossi, che ha ‘difeso’ Paola di Benedetto, scagliandosi contro Antonio Zequila. Il motivo? Alcune critiche che quest’ultimo avrebbe rivolto a Paola, per non essersi ‘mostrata’ troppo durante una gara di spogliarello tra tutte le donne della Casa. Ecco cosa ha scritto Federico su Twitter sulla vicenda.

GF Vip, Federico Rossi difende Paola Di Benedetto e attacca Antonio Zequila: “Ti commenti da solo”

Una serata ‘bollente’ quella di ieri nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti si sono divertiti dando vita a una gara tra donne, a suon di spogliarelli. Ognuna di loro si è messa in gioco, cimentandosi in un mini balletto, con tanto di “You can leave your hat on” in sottofondo. C’è chi si è spogliata di più, chi invece ha preferito solo lasciare intravedere qualcosa: tra queste ultime c’è anche Paola Di Benedetto. Che, per questo motivo, è stata abbastanza criticata da uno dei concorrenti, Antonio Zequila, che ha scelto di dare un voto molto basso alla Di Benedetto: “Con un fisico così non ti puoi non spogliare”. Parole, quelle di Zequila che hanno infastidito non poco Federico Rossi, fidanzato di Paola, che ha voluto commentare la vicenda su Twitter:

Parole davvero forti, quelle di Federico, che non ha affatto gradito i commenti di Antonio Zequila sulla sua fidanzata. “Incommentabile”, scrive il cantante, sottolineando la purezza e l’intelligenza della sua fidanzata, del quale si ritiene molto orgoglioso. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda?