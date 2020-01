Eleonora Pedron racconta a Silvia Toffanin della sua vita, ma anche del suo nuovo programma Belli Dentro, Belli Fuori.

Nella puntata di oggi, sabato 25 gennaio, di Verissimo, tra gli ospiti che ci saranno in studio da Silvia Toffanin, vedremo Eleonora Pedron. La donna è alla conduzione, da pochissimo, di un nuovo programma su La7 in onda il sabato mattina intitolato Belli Dentro, Belli Fuori che parla di salute. Ha preso il posto di Roberta Capua e nel salotto di Verissimo racconterà molto della sua vita privata, ma anche di come sta andando questa nuova avventura.

Belli Dentro, Belli Fuori: cosa sapere sul nuovo programma di Eleonora Pedron

Tanti spunti interessanti legati al mondo del benessere e della salute. È di questo che tratta Belli Dentro, Belli Fuori, il nuovo programma di Eleonora Pedron nel sabato mattina di La7. Grazie alla partecipazione in studio di nutrizionisti, personal trainer ed esperti di alimentazione vengono dati ai telespettatori tantissimi consigli interessanti e la prima puntata, andata in onda il 18 gennaio, ha avuto un discreto successo.

Eleonora Pedron a Verissimo nel 2017

Eleonora era già stata a Verissimo quando, nel 2017, aveva raccontato in diretta un aspetto difficile della sua vita per colpa di due gravi lutti. Prima la sorellina 15enne Nives, per un incidente stradale e poi anche il padre, proprio per lo stesso motivo. Gli incidenti sono poi stati purtroppo una costante nella sua vita perché, anche se non stavano più insieme, ha vissuto da vicino l’incidente di Max Biaggi.

La carriera della Pedron

Per chi non la conoscesse, Eleonora Pedron nel 1999 ha partecipato al concorso di Miss Italia, ma ha vinto solo nel 2002. Da quel momento la sua carriera nel mondo della televisione è andata avanti con successo. Prima è stata “meteorina” con Emilio Fede al Tg4, poi ha affiancato Piccinini nella trasmissione Controcampo. Proprio questo programma le farà fare il salto di qualità e la Pedron si è districata abilmente tra tv, film e cinema.

Eleonora Pedron è fidanzata? Chi è lui?

Per quanto riguarda la sua vita privata, Eleonora è stata fidanzata per molto tempo con il pilota Max Biaggi. I due hanno due figlie, ma la loro storia d’amore non è proseguita per il verso giusto. Alla fine infatti si sono lasciati ed Eleonora ha avuto altri flirt tra cui ricordiamo il dj Tommy Vee. Oggi la Pedron sta con Fabio Troiano, famossissimo attore.