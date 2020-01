Paolo Caruso sarà sul palco dell’Ariston: dopo l’esclusione da Sanremo Giovani, è arrivato l’invito di Amadeus per coronare il suo sogno

Paolo Palumbo, il cantante con la Sla, sarà sul palco dell’Ariston per Sanremo 2020. Ricordiamo che, per lui, si sono chiuse le porte del Sanremo Giovani, ma poi Amadeus l’ha voluto per Sanremo (quello dei grandi) per la manifestazione che si può dire la più importante in Italia per ciò che rappresenta dal punto di vista musicale. Ma quando vedremo Paolo a Sanremo? Precisamente nella serata del 5 febbraio e si esibirà con il suo pezzo, ‘Io sto con Paolo’. Le sue parole, colme d’emozione, quando ha saputo dell’invito a Sanremo: “E’ il regalo più bello che la vita potesse farmi”. Paolo Palumbo sarà aiutato dal comunicatore vocale in questa avventura.

“Sono la montagna che va a Maometto, pur restando disteso a letto”: ha dichiarato all’Ansa, Paolo Palumbo, dopo aver saputo della sua partecipazione ufficiale a Sanremo. Ha curato testo e musica della sua canzone, ‘Io sto con Paolo’, e adesso non vede l’ora di raccontare la sua emozione, con l’uso delle note, al pubblico che sarà lì ad ascoltarlo. “Se esiste una speranza, voglio provarci”, ha ammesso paolo.

Come farà a cantare?

Ha perso l’uso della voce, Paolo, ma ha voluto comunque credere nel suo sogno fino in fondo. Con l’aiuto della tecnologia e, più nello specifico, di un comunicatore vocale (uno strumento guidato con gli occhi), porterà sul palco dell’Ariston il suo brano. Sarà accompagnato sul palco dal rapper, Kumalibre, Cristian Pintus, e dal direttore d’orchestra, Andrea Cutri. Amadeus, bisogna dirlo, ha regalato un sogno immenso ad un ragazzo con una vita non proprio ‘semplice’. Paolo Palumbo vive ad Oristano ed è il più giovane malato di sclerosi laterale amiotrofica d’Europa, ha fondato una pagina Facebook: Paolo Palumbo – Finalmente Abili, in cui racconta un po’ tutto di sé, momenti belli ed altri un po’ meno. Voleva diventare uno chef, voleva cucinare per gli altri, ma la sua malattia non gliel’ha permesso. Non si è arreso. Nonostante il dramma, nonostante tutto. Ha inventato un tampone che prende il nome di “Il gusto della vita” che con l’aiuto di alcune essenze dei cibi dà a tutti la possibilità di assaggiare piatti complessi, anche a quelli che non possono più mangiare a causa di malattie come questa.