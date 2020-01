Emma Marrone: “Mia madre è matta”, cos’è successo e perché

Emma Marrone in giro per Roma con la madre: “E’ matta”, lo dice chiaramente. Ecco il motivo e cosa è successo nelle sue ultime storie

Emma Marrone ha incontrato proprio ieri i suoi genitori che l’hanno raggiunta a Roma, nella sua casa capitolina, direttamente dal Salento. Tanti chilometri per stare un po’ insieme alla loro figlia che, nell’ultimo periodo, si sta dando molto da fare in ambito professionale. Ricordiamo, infatti, che è da giorni ormai in cima alle classifiche italiane con il suo ‘Fortuna’. A breve, inoltre, sarà al cinema con ‘Gli anni più belli’. Non si ferma, non ha nessuna intenzione di fermarsi la bella cantante pugliese. In ambito lavorativo, proprio no: non si ferma mai. Se, invece, si tratta di fare jogging…

Emma Marrone: “Mia madre è matta”

La vediamo spesso su Instagram mentre si allena in casa. Ma stavolta, in compagnia della mamma, ha deciso di uscire per fare jogging. L’allenamento non può mai mancare. Sì, ma ad un certo punto, Emma dice basta. Si ferma. E lo dice apertamente nelle sue storie Instagram: “Alla fine abbiamo preso il taxi”, e la mamma ribatte: “Colpa sua”. “Mia mamma voleva tornare a casa a piedi, è matta. Mia madre è matta”. Prendendola un po’ in giro, Emma racconta che sua madre avrebbe voluto continuare la corsetta, magari anche la camminata, e invece lei ha desistito e si è fatta venire a prendere da un taxi.

Non l’ha solo detto, l’ha anche scritto, Emma. Senza dimenticare, però, il cuoricino.

L’esordio al cinema con ‘Gli anni più belli’

Emma Marrone sarà protagonista nel film ‘Gli anni più belli’ di Gabriele Muccino, nelle sale a partire dal 13 febbraio. Solo nel vederla nel trailer, alcuni haters proprio non hanno resistito ed hanno cominciato ad attaccarla: così, Gabriele Muccino è intervenuto via social per difenderla e schierarsi in sua difesa. Un utente, tra gli altri, ha scritto “Comunque abbiamo una marea di attrici Muccino glielo volevo ricordare eh”. Muccino risponde a muso duro: “Grazie per avermelo ricordato. Sa è il primo film che faccio…”