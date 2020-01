Giulia Provvedi ha aggiornato il suo profilo social poco fa con uno scatto davvero ‘bollente’: è in compagnia del suo fidanzato. Instagram è andato letteralmente in tilt.

Negli ultimi giorni si chiacchiera molto di loro: Silvia e Giulia Provvedi, meglio conosciute come Le Donatella, stanno per accogliere una new entry. La gemella dai capelli scuri, Silvia, aspetta un bimbo: pochi giorni fa si è mostrata con il suo pancino sui social, facendo esplodere tutti i fan di gioia. Giulia sta per diventare per la prima volta zia ed è davvero molto emozionata: chi sa se presto farà anche lei un passo importante con il suo fidanzato. Pieluigi Gollini e Giulia Provvedi sono insieme già da un po’: dopo un breve periodo di crisi, i loro cuori sono tornati a battere l’uno per l’altra. Pochi minuti fa hanno postato sui social uno scatto insieme davvero ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Giulia Provvedi in intimo su Instagram: lo scatto con il fidanzato diventa ‘bollente’

E’ decisamente una coppia ‘sexy’ sui social: la splendida Giulia Provvedi, la gemella bionda de Le Donatella, ha pubblicato sul profilo che ha in comune con sua sorella uno scatto con la sua dolce metà, Pierluigi Gollini. La giovane cantante e famoso volto televisivo non ha i pantaloni: si mostra così in intimo, rendendo lo scatto davvero ‘bollente’. Ecco di cosa parliamo:

Il suo intimo rosso ha fatto impazzire tutti i fan della splendida ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex concorrente del Grande Fratello VIP. Il suo cuore però non può rubarlo nessuno: appartiene già al calciatore, portiere dell’Atalanta, Pieluigi Gollini. I due ebbero un duro momento di crisi, soprattutto quando la Provvedi era nella casa del Grande Fratello VIP, uscì la notizia di un presunto tradimento. Non ebbe un epilogo negativo l’indiscrezione: la crisi è capitata dopo, forse per incompatibilità caratteriale. Al momento però è tutto passato: i due vivono felici la loro storia d’amore.