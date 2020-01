Diletta Leotta ha pubblicato nelle sue Instagram story una dedica fatta in campo per lei: le parole del tifoso sono clamorose, vediamole insieme.

E’ uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti: è lei il volto femminile di Dazn e non solo. Diletta Leotta è al timone del suo programma sulla piattaforma che trasmette alcune partite in ogni giornata del campionato: tutti i weekend si trova su campi italiani per seguire il match e commentarlo a bordo campo. Tra pochi giorni la vedremo anche sul palco dell’Ariston, a Sanremo 2020, al fianco di Amadeus. Insomma, Diletta cresce sempre di più: la sua professionalità ed il suo splendido aspetto le hanno permesso di arrivare in alto. Il suo pubblico la ama e spesso le vengono fatte dediche davvero inedite: questa mattina al San Siro, in occasione di Inter-Cagliari, è spuntato un cartellone ‘speciale’, proprio per lei. Diamo un’occhiata.

Diletta Leotta, clamorosa dedica in campo: la conduttrice la mostra a tutti

Diletta Leotta è amatissima dal suo pubblico: ogni settimana è su un campo diverso per seguire il match trasmesso su DAZN. Oggi 26 gennaio si trova allo stadio San Siro per seguire Inter-Cagliari. I migliaia di tifosi presenti, prima dell’inizio del match, hanno deciso di fare una dedica speciale alla loro conduttrice sportiva preferita. Ricordate quando dagli spalti del San Paolo partì un coro? La splendida conduttrice indossava un outfit davvero sensuale ed i cori degli ultras crearono anche qualche malinteso. Fu proprio lei a sottolineare il fatto che, quelli dei napoletani, erano toni ed espressioni ‘scherzose’: a molti, il coro intonato, diede particolarmente fastidio. Ed anche oggi si parla di tifosi innamorati della splendida bionda siciliana: curiosi di scoprire cosa hanno creato per lei e mostrato a tutti dagli spalti dello stadio San Siro?

“Inter e Diletta accoppiata perfetta” è il cartellone di un piccolo tifoso ripreso dalla Leotta. La dedica clamorosa di cui parliamo però è un’altra. Nelle IG story della siciliana classe ’91 è spuntata una scritta davvero incredibile: “Mia moglie a casa che mi aspetta, io allo stadio per Diletta“. La conduttrice ha ripreso il tifoso mentre mantiene la dedica particolare: e se la moglie in questione la vedesse? Beh, chiaramente è uno scherz! Gli uomini sono innamorati delle forme e del viso di Diletta: quasi ogni giorno la showgirl aggiorna il suo profilo Instagram con scatti davvero ‘bollenti‘!

Questa è l’IG story della Leotta: il tifoso evidentemente non sa di esser ripreso ma ha fatto sorridere tutto il pubblico di Diletta del web.