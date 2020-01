Donatella Rettore, chi è il marito Claudio Rego? Cosa occorre sapere su di lui: a partire dall’età, la carriera e quel dramma di qualche anno fa.

Donatella Rettore sarà una delle protagoniste indiscusse di questa Domenica pomeriggio. Ad orario di pranzo, la famosa e nota cantante de ‘Splendido Splendente’ sarà ospite della nuova puntata di Domenica In. Oltre ad offrire ampio spazio al Festival di Sanremo che, ricordiamo, è alle porte, la ‘zia ‘d’Italia’ regalerà un appuntamento del suo show del weekend davvero imperdibile. Numerosi, infatti, saranno gli ospiti che si lasceranno intervistare dalla bellissima e simpaticissima veronese. In primis, la Rettore. Ecco. Assodato che la cantante non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, sapete tutto, invece, di suo marito Claudio Rego? Ecco. Questo è l’articolo che fa per voi. Scopriamo insieme cosa occorre sapere su di lui. A partire dalla sua età, carriera e quel dramma vissuto insieme a sua moglie qualche anno fa.

Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore: età e carriera

Da ben 41 anni, Donatella Rettore ha al suo fianco uno splendido compagno di vita. Conosciutisi da giovanissimi, Claudio Rego e la famosa cantante sono convolati a nozze nel 2005. L’incontro fortuito è avvenuto diversi anni fa. Quando, ad un concerto di Alan Sorrenti, l’uomo si è reso conto della bellezza della giovane donna. E se ne è innamorato perdutamente. Ben presto, però, si sono persi di vista. Claudio è partito per il servizio militare. E non ha potuto proseguire la storia d’amore con Donatella. Una volta terminata la leva obbligatoria, però, tutto è cambiato. Si sono incontrati nuovamente e, da quel momento, non si sono più lasciati. Attualmente, sono marito e moglie da diversi anni e vivono a Castelfranco Veneto. Ma chi è esattamente Claudio?

Ecco. Sappiamo davvero poco di lui. Anche sul suo profilo social Facebook, il romano non condivide molto su quanto concerne la sua biografia, carriera e vita privata. Sappiamo, però, che con sua moglie ha diverse passioni in comune: i cani e, soprattutto, la musica.

Il dramma di qualche anno fa vissuto con Donatella

Sono super affiatati, Claudio e Donatella. Nonostante i numerosi anni insieme, la coppia appare più innamorata ed unita più che mai. Certo, i momenti difficili ci sono stati. Come raccontato in una recente intervista per Vanity Fair, la cantante ha confessato di un vero e proprio dramma vissuto con suo marito. Lei e Claudio hanno perso un bambino. E, nonostante abbiano riprovato ad averne un altro qualche anno dopo, purtroppo non ci sono mai riusciti.