A Sanremo 2020 ci sarà una reunion storica: Amadeus li ha convinti a salire sul palco dell’Ariston insieme, ecco di chi stiamo parlando.

Sanremo 2020 sta per arrivare: dal 4 all’8 febbraio gli italiani saranno impegnati ogni sera per assistere allo show più amato di sempre. Qualche polemica nata prima dell’inizio del Festival, come la bufera scoppiata per via della conferenza stampa e dell’uscita del conduttore fuori luogo o la presenza di Junior Cally, hanno creato qualche squilibrio ma a distanza di giorni sembra esser tutto passato ed è iniziato il countdown per l’inizio del Festival. Ospiti dello show sarà anche un ‘quartetto storico’: Amadeus li ha convinti ed i fan attendono con ansia di vederli sul palco dell’Ariston. Scopriamo di chi si tratta.

Sanremo 2020, Amadeus li ha convinti: saliranno insieme sul palco dell’Ariston

Saliranno sul palco dell’Ariston per la settantesima edizione del Festival di Sanremo: Amadeus ha convinto i Ricchi e Poveri a riunirsi e cantare sul palco dello show più amato dagli italiani in occasione dei 50 anni dalla loro prima esibizione al Festival. Quest’ultima risale al 1970 con la canzone ‘La prima cosa bella’: dopo la partecipazione a Sanremo, il brano ebbe un successo incredibile e divenne uno dei brani più significativi della loro carriera musicale. La canzone fece da trampolino di lancio per i Ricchi e Poveri: l’anno dopo con il brano ‘Che sarà’ divennero un quartetto famoso a livello internazionale.

E così, il conduttore e direttore artistico del Festival avrà l’onore di ospitarli, forse nella serata del 5 febbraio: dovevano tornare sul palco dell’Ariston nel 2013 ma la loro partecipazione saltò all’ultimo per un terribile lutto che colpì Franco Gatti. Fu trovato il corpo del figlio senza vita e per questo motivo, il gruppo decise di non partecipare a Sanremo in segno di vicinanza al loro amico e collega.