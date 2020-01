Pomeriggio 5, Barbara D’urso furiosa: “Mi fai schifo!”, la conduttrice non riesce a contenere la rabbia, ecco a cosa si riferisce la conduttrice.

Oggi è andata in onda un’altra puntata di Pomeriggio 5, che ogni giorno tiene compagnia al pubblico con tanti casi di cronaca, ma anche con argomenti più ‘leggeri’, come il gossip e le trasmissioni televisive. Barbara D’urso si è dedicata anche oggi a diversi temi importanti e delicati. A un certo punto, però, è successo qualcosa che ha fatto completamente perdere le staffe alla conduttrice. Furiosa e incontenibile, Barbara D’urso ha definito l’episodio ‘la cosa più schifosa in 12 anni di trasmissione’. Ma cos’è successo esattamente di così grave da far perdere la calma alla D’urso? Proviamo ad andare con ordine e scopriamolo insieme.

Barbara D’urso furiosa a Pomeriggio 5: l’episodio che le ha fatto perdere le staffe

Barbara D’urso questo pomeriggio è tornata a parlare del caso della signora Giovanna, la vecchietta di 89 anni che vive in un box con suo figlio Livio, perché non può permettersi un appartamento. La conduttrice ha parlato tante volte di questa triste situazione, e tanti sono stati i messaggi da parte di benefattori che hanno offerto un’occupazione e un alloggio ai due in varie parti d’Italia, ma uno in particolare aveva scritto alla redazione per dare a Livio un lavoro di custode nella sua villa a Ostia, offrendo a lui e sua madre anche la possibilità di vivere nella dependance dell’abitazione.

La cosa triste, però, è che dopo aver dato diverse volte buca ai due, che si erano presentati all’appuntamento con lui insieme a una giornalista di Pomeriggio 5, l’uomo in questione ha inviato una serie di mail raccontando di aver avuto diversi imprevisti, e chiedendo un ulteriore appuntamento per oggi pomeriggio davanti alla sua villa. Una volta che l’inviata del programma ha raggiunto l’indirizzo, però, ha trovato un’enorme casa abbandonata, senza vetri né infissi, e ha avuto così la conferma che si è trattato di un’enorme truffa.

A questo punto Barbara D’Urso ha chiuso il caso, usando parole davvero molto forti contro il finto benefattore. “E’ la cosa più schifosa che abbiamo raccontato in 12 anni di trasmissione. Sappi che mi fai veramente schifo!”, ha sbottato la conduttrice.