Brad Pitt e Jennifer Aniston: l’indiscrezione clamorosa sulla coppia

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono tornati insieme? Arriva un’indiscrezione clamorosa sulla coppia che fa sognare tutti i fan

Brad e Jennifer sono stati una della coppie più belle e soprattutto più amate del cinema. I due si sono conosciuti nel 1998 e dopo due anni di fidanzamento si sono sposati nel luglio del 2000 in una cerimonia privata a Malibù. Il loro matrimonio è durato circa cinque anni. Nel 2005, infatti, i due hanno annunciato la separazione. Probabilmente l’attore aveva già conosciuto la sua futura moglie, Angelina Jolie, dato che nell’aprile dello stesso anno fu paparazzo in Kenya insieme a lei. La Aniston, invece, si è fidanzata nel 2011 con Justin Theroux, con cui si è sposata nel 2015 ed ha divorziato nel 2018 dopo due anni e mezzo di matrimonio. Oggi i due attori sono felicemente single, ma a quanto pare non vogliono restare soli a vita. I fan sperano in un ritorno di fiamma, che pare possa concretizzarsi.

Brad Pitt e Jennifer Aniston: indiscrezione clamorosa

Tutto è cominciato ai Golden Globe, quando gli sguardi maliziosi della Aniston hanno acceso i sogni dei fan. L’attrice sembrava guardare incantata il suo ex marito e qualcuno sui social ha scritto: “La cotta per Brad non passa mai“. Ebbene pare sia proprio vero: la Aniston potrebbe ancora essere ‘cotta’ dell’attore americano. Secondo quanto riportato da numerose fonti, inoltre, i due pare si siano baciati ad un evento, mandando i fan in visibilio. Se due indizi fanno una prova, ne arriva addirittura un altro (ancora più clamoroso) a sancire il presunto ritorno di fiamma tra i due attori. Secondo quanto riportato dal Mirror, Brad e Jennifer avrebbero ripreso a frequentarsi e addirittura pare che si siano visti già cinque volte, compreso una volta nella residenza a Bel Air dell’attrice durante le festività natalizie.

Il ritorno di fiamma sarebbe stato testimoniato dagli amici dei due attori, che al Mirror avrebbero dichiarato: “Non credo che lei abbia mai smesso di amarlo, anche quando le ha spezzato il cuore e l’ha lasciata per Angelina Jolie”.