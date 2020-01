In una recente intervista per Diva e Donna, Alice Sabatini ha raccontato, probabilmente per la prima volta, del suo dramma: le parole dell’ex Miss Italia.

Non ha bisogno di presentazioni, Alice Sabatini. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla sua vittoria a Miss Italia, l’ex reginetta continua a riscuotere un successo davvero assoluto. Soprattutto su Instagram. Dove, da come si può chiaramente vedere dal suo profilo social ufficiale, è molto seguita ed apprezzata. Eppure, nonostante il concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme sia stato per lei un ottimo trampolino di lancio, sembrerebbe che il periodo successivo a questa grandissima opportunità non sia stato affatto facile. A raccontarlo è stata la diretta interessata. Che, in una recente intervista per il settimanale Diva e Donna, probabilmente per la prima volta, dramma personale di cui è stata protagonista appena diventata ‘la più bella d’Italia’. Ecco cosa dice la giovanissima e bellissima Sabatini.

Alice Sabatini, il dramma dell’ex Miss Italia: la confessione inedita

Diventare la reginetta d’Italia è un vero e proprio sogno. E lo è stato anche per Alice Sabatini quando, nel 2015, ha ottenuto la fascia di ‘più bella’ al concorso di Miss Italia di quell’anno. Eppure, il periodo successivo a quest’evento, stando a quanto raccontato dalla diretta interessata, non è stato affatto facile. In una recente intervista per il settimanale Diva e Donna, la giovane modella ha confessato di aver attraversato un periodo davvero buio. Fatto da pasticche, depressione, attacchi di panico e ben quindici kili in più. Probabilmente per la prima volta, la bellissima Alice ha confessato questo dramma personale. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un racconto davvero da brividi. ‘Mangiavo schifezze’, racconta la Sabatini per giustificare il suo aumento di peso. E la conseguente volontà di non indossare la corona. ‘ Dovevo portare in giro l’immagine della ragazza più bella d’Italia e mi ritrovavo con questa faccia gonfia’, spiega.

Ma non è finita qui. Perché, per la medesima intervista, Alice ha anche svelato di aver presto delle pasticche per dimagrire e di aver fatto una dieta che, addirittura, l’ha portata in ospedale. ‘Ero disidrata per una dieta sbagliata’, continua. Poi, finalmente, la luce. Nonostante questo periodo, Alice ha anche raccontato di essere ritornata alla normalità grazie anche al suo fidanzato Gabriele.

