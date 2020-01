Elisabetta Gregoraci, la confessione senza freni al settimanale ‘Chi’: “Non è facile stare con me”, ecco il ‘problema’ della showgirl, nessuno se lo sarebbe aspettato.

Elisabetta Gregoraci ha fatto molto discutere in queste settimane, dopo l’esclusione a sorpresa dalla conduzione de ‘L’altro Festival’, titolo scelto per il Dopo Festival di quest’anno. La showgirl avrebbe dovuto affiancare Nicola Savino, ma lo ha accusato pubblicamente, attraverso un post su Instagram, di averla estromessa con la ‘forza’ dal programma a causa di idee politiche contrastanti con quelle del suo ex marito Flavio Briatore. La Gregoraci ha attaccato anche Amadeus, creando una vera e propria bufera intorno a questo caso. Nicola Savino le ha risposto abbassando i toni e scusandosi per il ‘malinteso’, ma la showgirl è rimasta comunque molto delusa per il modo in cui è stata esclusa dalla kermesse, praticamente a cose fatte, almeno secondo la sua versione dei fatti. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, Elisabetta ha parlato di lavoro, ma anche e soprattutto della sua vita sentimentale, facendo una confessione che ha colpito tutti: “Non è facile stare accanto a me”, ha detto infatti. Ecco cosa significano le sue parole.

Elisabetta Gregoraci, la confessione senza freni: ecco qual è il suo ‘problema’ con gli uomini

Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’, che le ha dedicato la copertina dell’ultimo numero. La bella showgirl calabrese ha deciso di ‘mettersi a nudo’, raccontandosi senza freni, a 360 gradi. Oltre a parlare della sua carriera, della quale si è detta particolarmente orgogliosa, soprattutto per i grandi successi che ha raggiunto, Elisabetta si è anche lasciata andare a qualche confessione sulla sua vita sentimentale, che la vede separata da due anni da Flavio Briatore. I due sono stati sposati e dal loro amore, durato 10 anni, è nato anche il piccolo Nathan Falco.

Oggi, però, anche se sembra davvero difficile crederci, Elisabetta ha ‘problemi’ con gli uomini. “Non è facile stare vicino a me”, ha spiegato, aggiungendo che tutti gli uomini che si approcciano a lei tendono a sentire il confronto con Briatore, che sappiamo essere un uomo di grande fascino, oltre che particolarmente ricco e famoso. “Ho tante caratteristiche che spaventano gli uomini”, ha concluso la Gregoraci.

Lo sfogo di Elisabetta Gregoraci alla rivista risulta davvero inaspettato, soprattutto se si considerano la sua bellezza e avvenenza, che mai farebbero pensare a una persona che ha un ‘problema’ con gli uomini. E voi cosa ne pensate delle sue parole?