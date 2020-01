Benedetta Parodi, l’imprevisto la ‘costringe’ a interrompere il video: “E’ orribile”, ecco cos’è successo alla conduttrice mentre registrava delle storie Instagram.

Benedetta Parodi è una delle conduttrici più nell’ambito dei programmi di cucina. Grande cuoca ed autrice di imperdibili libri di ricette, la moglie di Fabio Caressa ha condotto con grande successo tutte le edizioni di ‘Bake-Off Italia’, l’ultima tra l’altro si è conclusa esattamente due mesi fa, con l’elezione del nuovo campione. Ma non è tutto. Benedetta, infatti, è anche molto seguita e apprezzata sui social, dove condivide momenti delle sue vacanze, ma anche la sua vita quotidiana. Tutte le mattine, infatti, registra delle storie in cui racconta ai followers cosa intende fare nell’arco della giornata, ma soprattutto cosa intende cucinare, condividendo con chi la segue tante idee e soprattutto gustosissime ricette. Proprio mentre registrava alcuni video per i suoi fan, la Parodi ha avuto un imprevisto che l’ha ‘costretta’ a fermarsi: “E’ orribile”, ha sbottato. Scopriamo insieme cos’è successo!

Benedetta Parodi, ecco l’imprevisto che l’ha ‘costretta’ a fermare il video: cos’è successo alla conduttrice

Benedetta Parodi qualche ora fa ha registrato delle storie Instagram per dare il ‘buongiorno’ ai suoi followers, che sono quasi 750mila, e condividere con loro i propositi per la giornata. Pochi secondi dopo aver cominciato a parlare, però, la conduttrice ha notato un piccolo imprevisto, ovvero che la luce del video non era buona. Dietro di lei, infatti, non erano accesi tutti gli interruttori della stanza, il che ‘rovinava’, a suo dire, l’immagine. “Così mi si vede un’ombra sul naso che è orribile”, ha detto la Parodi, che si è subito alzata per accendere anche le altre luci, sperando di migliorare l’immagine. “Vabbè, è rimasto tutto come prima”, ha detto una volta tornata davanti alla telecamera, ma poi ha continuato comunque a parlare. “Ormai lo noto subito, posso fare la direttrice delle luci”, ha aggiunto.

Benedetta e il tatuaggio con le sue figlie

Nelle storie Instagram che ha registrato stamattina, Benedetta Parodi ha anche annunciato che di lì a poco sarebbe uscita con le sue figlie per fare un nuovo tatuaggio. La conduttrice, infatti, si è già tatuata una forchetta sull’avambraccio e questa mattina ha deciso di fare un nuovo disegno, uguale per lei e per le sue figlie Eleonora e Matilde. La notizia ha incuriosito tanto i suoi fan, che ora attendono di vedere cosa hanno deciso di tatuarsi le tre. E allora non ci resta che aspettare le foto del lavoro finito, per scoprire cosa hanno voluto farsi disegnare, ma soprattutto in quale parte del corpo!