Avanti Un Altro, Miss Claudia infiamma lo studio: scollatura mozzafiato, ma è anche un altro il dettaglio che ha colpito i fan della showgirl romana.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma per tutti è la meravigliosa Miss Claudia. È lei a guidare lo stravagante ‘Minimondo’ di Avanti un altro, la trasmissione di Paolo Bonolis che ogni giorno fa divertire milioni di italiani. La showgirl romana, puntata dopo puntata, incanta i telespettatori con la sua bellezza mozzafiato. Ma non è solo in tv che Claudia fa impazzire il suo pubblico. La showgirl è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che, poco fa, Miss Claudia ho postato uno scatto che non è passato inosservato. Uno scatto per invitare i suoi fan a seguire la nuova puntata di Avanti un altro, in onda come sempre su Canale 5. E, a giudicare dai commenti al post, saranno in tanti a seguire la bellissima Ruggeri in trasmissione. Nello scatto, Claudia indossa un abito che manda letteralmente in tilt i followers: la scollatura è notevole, ma c’è anche un’altro dettaglio ‘bollente’ nel look della bellissima romana. Diamo un’occhiata!

Avanti Un Altro, Miss Claudia: scollatura mozzafiato, ma un altro ‘dettaglio bollente’ colpisce tutti

È una delle showgirl più amate del momento. Il suo compito è quello di presentare i personaggi del fantastico Minimondo di Avanti un altro, il quiz di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma anche quello di fare domande ai concorrenti, qualora venisse scelta come ‘bonus’ nel corso del gioco . Si, parliamo proprio di lei, la meravigliosa Miss Claudia. “Lo splendore tra gli splendori”, come la definisce spesso il conduttore Paolo. Ed, effettivamente, basta dare un rapido sguardo al profilo ufficiale di Instagram della showgirl per ammirare la sua straordinaria bellezza. Ben visibile anche nell’ultimo post pubblicato da Claudia sul suo profilo: uno scatto direttamente dagli studi di Avanti un altro. Miss Claudia fa impazzire tutti col look che ha scelto. La scollatura dell’abito è profondissima, ma è anche un altro il dettaglio che infiamma Instagram: il vestito, particolarmente corto, mette in bella mostra le gambe della Ruggeri, seduta sul bancone. Il risultato è ‘bollente’:

Eh si, ve lo avevamo detto! Miss Claudia è davvero irresistibile nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Lo sa bene Paolo Bonolis, che ogni volta che la showgirl fa il suo ingresso in studio, fatica per tenera a bada il suo pubblico! E voi, state seguendo la puntata di oggi di Avanti un altro?