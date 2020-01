Giulia Provvedi in intimo su Instagram: tira su la biancheria e mostra qualcosa di ”troppo’, lo scatto è a dir poco ‘rovente’, fan in delirio per la ‘Donatella’.

Giulia Provvedi, così come sua sorella Silvia, è davvero una ragazza bellissima, ma soprattutto fa impazzire tutti con il suo fisico mozzafiato. La componente del duo conosciuto come ‘Le Donatella’, è sempre molto presente e attiva su Instagram, dove condivide il profilo con la sua gemella, e pubblica tutto quello che fa. Le due sorelle mandano spesso in delirio i loro followers, che sono più di 1 milione, con foto e video che mettono in evidenza i loro corpi da urlo, stuzzicando non poco la fantasia di chi guarda. Nell’ultimo post che ha pubblicato, Giulia però è sola, ma riesce comunque a far impazzire tutti, perché è davvero mozzafiato. Nella foto, infatti, Giulia è in intimo e tira su la biancheria mostrando qualcosa di ‘troppo’: scopriamo insieme l’immagine da capogiro.

Giulia Provvedi, lo scatto in intimo è ‘rovente’: tira su la biancheria e mostra ‘troppo’, fan in delirio

Giulia Provvedi sa sempre come far impazzire i suoi fan. La ‘Donatella’ è davvero una ragazza bellissima e soprattutto ha un corpo da urlo, che spesso mostra senza problemi anche sui social. Nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, è davvero super, perché indossa un abitino intimo di pizzo nero che è particolarmente scollato e soprattutto cortissimo. Dalla scollatura si intravedono le forme esplosive di Giulia, che già basterebbero a far impazzire tutti. Ma non è tutto. La Provvedi, infatti, si appoggia con un braccio su un mobile e tira leggermente su la biancheria, che essendo già molto corta, mostra una parte del suo lato B spaziale. Giudicate voi stessi!

Inutile dire che lo scatto di Giulia ha riscosso un successo incredibile su Instagram, con migliaia di like e centinaia di commenti da parte dei suoi tantissimi ammiratori, letteralmente impazziti davanti a tanta bellezza.