Corona Virus: quali sono i sintomi e quali sono i soggetti più a rischio

Corona Virus: scoppia la psicosi, uno studio condotto da ricercatori cinesi specifica quali sono i sintomi e quali sono i soggetti più a rischio

Corona Virus: ormai non si parla d’altro. In Italia, ci sono già due casi accertati: è proprio delle ultime ore l’annuncio del Premier Conte che ha dichiarato lo stato d’emergenza per i prossimi sei mesi. Insomma, una vicenda abbastanza seria, a prescindere da falsi allarmismi e credenze popolari. Come in ogni altro fenomeno naturale, ci sono alcuni miti da sfatare. Non solo, bisogna anche un po’ fare chiarezza su quanto sta accadendo sia in Cina che in altri paesi interessati dal Virus che sta diventando il principale timore di popolazioni intere. Proprio nelle ultime ore, sono state pubblicate informazioni circa il Corona Virus: dati emersi da quanto è stato osservato nei comportamenti e nei sintomi dei pazienti cinesi dal primo al 20 gennaio 2020 all’ospedale di Wuhan Jinyintan, nella provincia di Hubei, che è proprio l’epicentro da cui si è diffusa l’epidemia.

Corona Virus, tutte le informazioni ed i sintomi riconoscibili: facciamo chiarezza

Ricercatori cinesi hanno riportato tutti i dati che hanno ottenuto dall’osservazione dei pazienti infetti dal Corona Virus: quello che hanno riscontrato è un’infezione di 2019-nCoV che si manifesta in gran parte nei maschi anziani che presentano più malattia. Inoltre, è stato accertato che il Corona Virus, in presenza di patologie respiratorie gravi, può condurre persino alla morte.

Gli scienziati hanno condotto le dovute indagini sul Corona Virus prendendo in considerazione un campione di 99 soggetti colpiti: 67 uomini e 32 donne. Quasi la metà di questi si era recato al mercato del pesce di Wuhan (in effetti, è proprio lì che si crede possa essere avvenuto il salto di specie del virus). Allo stesso tempo, il 50% dei pazienti presi in analisi presentavano malattie croniche (come il diabete e condizioni cardiovascolari). Purtroppo, 11 di questi hanno perso la vita.

Sintomi:

Considerando sempre il campione di 99 individui, gli scienziati hanno osservato che: