Taylor Mega preoccupata su Instagram: “Speriamo bene”, cos’è successo

Taylor Mega è di ritorno dalle Maldive, ma su Instagram appare molto preoccupata: “Speriamo bene”, ecco cosa è successo alla modella

Mega si è goduta alcuni giorni di vacanza alle Maldive. La modella e influencer ha deciso di staccare un po’ la spina, prima di tornare a lavoro più carica di prima. Taylor ovviamente non era sola, con lei c’era Tony Effe, trapper della Dark Polo Gang. I due in passato sono stati fidanzati e adesso pare siano tornati insieme. La modella, però, ha dichiarato di voler tenere fuori dai social la sua vita privata. Quella di Taylor e Tony, però, sembra una vera e propria fuga d’amore, lontano da tutto e da tutti. La luna di miele alle Maldive purtroppo è terminata e per i due piccioncini è tempo di ritornare. I due oggi avevano l’aereo di ritorno e a breve atterreranno a Milano.

Taylor Mega preoccupata su Instagram: cos’è successo

Taylor è di ritorno dalle Maldive insieme al suo presunto fidanzato Tony Effe. La modella e influencer poco fa ha pubblicato alcune stories in aeroporto con mascherina e guanti. La coppia ovviamente sta usando tutte le precauzioni del caso per evitare di contrarre il coronavirus, il terribile morbo che ha invaso la Cina, arrivando sino in Europa e negli Stati Uniti. I fan di Taylor, però, hanno fatto notare alla modella che le mascherine non erano sicurissime. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è apparsa abbastanza preoccupata e tra le stories ha aggiunto: “Purtroppo alle Maldive avevano solo questa. Speriamo bene“. In un’altra stories, invece, la modella ha aggiunto: “Non vedo l’ora di essere a Milano“.

Rientro traumatico dunque per Taylor e Tony. La coppia è preoccupata ed ha cercato di evitare ogni possibile contagio. Una volta tornati a Milano saranno al sicuro, anche se in Italia sono stati accertati i primi due casi di coronavirus.