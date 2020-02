Elisabetta Canalis completamente nuda: la foto infiamma Instagram

Elisabetta Canalis infiamma Instagram: la showgirl ha pubblicato una foto completamente nuda, mandando in tilt il popolare social network

Elisabetta Canalis è una delle modelle più amate in Italia. All’inizio degli anni duemila era il chiodo fisso di migliaia e migliaia di italiani. La modella ha iniziato la carriera come velina di Striscia la Notizia, accanto a Maddalena Corvaglia. Dopo l’esperienza nel tg satirico di Antonio Ricci, la Canalis ha posato per un calendario nudo nel 2003. Nel frattempo entra nel cast della serie televisiva Carabinieri e di Love Bugs. Dalla televisione al cinema: la Canalis prende parte a pellicole del calibro di “Natale a New York” e “La seconda volta non si scorda mai” con Alessandro Siani. Riguardo alla sua vita privata, dal 2009 al 2011 è stata legata sentimentalmente a Bobo Vieri. Dopo una love story con George Clooney, nel 2014 ha sposato il chirurgo italo americano Brian Perri. La coppia ha avuto una figlia, Skyler Eva. Tutti e tre risiedono a Los Angeles, dove ormai la Canalis si è ritirata a vita privata.

Elisabetta Canalis completamente nuda su Instagram

La Canalis si sta godendo alcuni giorni di vacanza a Tokyo, popolosa capitale del Giappone. La showgirl, seguita da oltre due milioni di followers su Instagram, ha deciso di fare un regalo ai suoi fan. La modella ha deciso di rievocare il calendario per la rivista Max del 2003 ed ha pubblicato una foto completamente nuda. La Canalis è di spalle, davanti ad una finestra, dalla quale si può ammirare tutto il panorama orientale. I suoi seguaci, però, non si sono lasciati distrarre dalle bellezze della città di Tokyo ed hanno apprezzato la posa della modella originaria di Sassari. La foto, probabilmente scattata dal marito chirurgo, ha ricevuto in pochissimo tempo migliaia e migliaia di like.

Lo scatto è destinato a crescere sui social e a diventare virale in breve tempo. La Canalis ha avuto la dimostrazione di essere ancora il sogno proibito di moltissimi italiani.