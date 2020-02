Ilary Blasi si mostra senza trucco su Instagram: lo scatto ‘divide’ i fan, ecco cos’è successo nel dettaglio sul profilo della conduttrice.

Ilary Blasi è senza dubbio una delle conduttrici più seguite e amate dal pubblico. Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip, che vede ora al timone Alfonso Signorini, la moglie di Francesco Totti sarà presto di nuovo in tv, questa volta per condurre L’isola dei Famosi, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Sempre molto attiva anche sui social, Ilary condivide spesso quello che fa, dal lavoro ai momenti familiari con Totti e i loro tre figli, Christian, Chanel e Isabel. La Blasi è davvero super seguita su Instagram, dove conta ben 1 milione e 200mila followers, che guardano e commentano tutto quello che lei pubblica. Poco fa, ad esempio, la conduttrice ha condiviso sul suo profilo uno scatto in cui è al naturale, completamente senza trucco, e ha diviso i suoi followers, che si sono subito scatenati con i commenti: ecco cos’è successo.

Ilary Blasi senza trucco su Instagram: i fan si dividono, pioggia di commenti per la conduttrice

Ilary Blasi ha pubblicato poco fa uno scatto in cui è completamente senza trucco, facendo impazzire i suoi followers, che hanno subito invaso il post di commenti. Nella foto che ha pubblicato, Ilary si trova in un negozio e mostra ai fan la sua nuova borsa. Già questo ha mandato in delirio in particolare le donne che la seguono, che hanno apprezzato moltissimo la scelta. Ma non è tutto. La vera particolarità dello scatto è che Ilary è completamente al naturale, senza trucco, e lo mostra senza problemi.

Il post di Ilary ha ricevuto subito migliaia di like e centinaia di commenti. In tanti, infatti, hanno espresso il loro giudizio sul suo aspetto visto che è senza trucco, e i commenti sono davvero diversi tra loro.

Come si legge dai commenti, la foto di Ilary ha letteralmente diviso i followers, tra chi apprezza molto il suo viso al naturale, e chi invece non è convinto della bellezza della conduttrice. E voi da che parte state?