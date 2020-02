Pago e Serena Enardu di nuovo insieme al GF Vip: arriva la reazione di Diego Daddi, il post su Instagram lascia tutti senza parole.

Diego Daddi è il marito di Elga Enardu, gemella di Serena. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, quando lei era sul trono e lui corteggiava un’altra ragazza, Claudia. Dopo il programma, quando entrambi erano single, i due hanno intrapreso una relazione, che li ha portati col tempo alla convivenza e poi al matrimonio, celebrato il 21 ottobre del 2017, dopo 8 anni d’amore. Felici e sempre più innamorati, Elga e Diego hanno seguito molto da vicino le vicende di Serena e Pago, prima a Temptation Island Vip e ora al Grande Fratello Vip. Dopo il commento di Elga all’ingresso di sua sorella nella casa più spiata d’Italia, ora è arrivato anche quello di Diego, che ha spiazzato tutti con il suo ultimo post su Instagram.

Diego Daddi, ecco le sue parole su Serena e Pago al GF Vip

Diego Daddi ed Elga Enardu stanno insieme da oltre 10 anni e sono davvero innamoratissimi. Mai una crisi, mai un gossip sulla loro storia, che sembra procedere a gonfie vele. Diverso è stato invece per Serena, gemella di Elga, che sta attraversando un periodo burrascoso dal punto di vista sentimentale, soprattutto da quando ha partecipato a Temptation Island Vip, dove ha chiuso la sua storia di 7 anni con Pago. Ora il cantante è al Grande Fratello Vip, e Serena sta facendo di tutto per riconquistarlo. Ieri è entrata nella casa come nuova concorrente, spiazzando Pago, che sembra pronto a perdonarla. Poco fa Diego ha stupito tutti con un nuovo post sul suo profilo Instagram, facendo chiaramente capire quale sia il suo pensiero in tutta questa storia.

Lo scatto che Diego ha pubblicato lo vede sorridente insieme a Pago nel giorno del suo matrimonio con Elga. “Cognati”, recita la didascalia. E’ abbastanza evidente, da queste parole, che Diego sia legatissimo a Pago e che sia felice di questo inizio di riavvicinamento che c’è tra lui e Serena, tanto che ha deciso di esprimere pubblicamente il suo appoggio alla coppia ritrovata. E voi cosa ne pensate delle sue parole?