Giulia Michelini ha dato uno splendido annuncio sui social: con un post su Instagram ha svelato a tutti il suo nuovo ruolo in un campo inedito: quello della moda! Ecco di che si tratta.

Nata a Roma nell’85, Giulia Michelini è una delle attrici più apprezzate in Italia. Il suo debutto in tv è avvenuto quando aveva solo 17 anni: ha interpretato il ruolo di Sabina Corsi in Distretto di Polizia. Il grande successo è arrivato nel 2009 quando ha partecipato come attrice protagonista di Squadra antimafia – Palermo oggi, in cui ha interpretato il ruolo di Rosy Abate. E’ stata realizzata anche una serie negli ultimi anni, che ha avuto un enorme successo, sulla vita della mafiosa. La Michelini oltre ad essere un’attrice molto in gamba, ha anche un animo molto dolce e riservato, come si è spesso mostrato nelle sue interviste. E’ arrivata da poco una notizia che ha reso davvero felici i suoi fan: ecco il post pubblicato dall’attrice su Instagram.

Giulia Michelini, splendido annuncio su Instagram: fan entusiasti

Giulia Michelini ha annunciato pochi minuti fa che sarà per la seconda volta testimonial del marchio iBlues. Per le campagne pubblicitarie delle collezioni Primavera Estate 2020 il volto del noto marchio italiano sarà proprio quello della famosissima attrice, ricordata da tutti come ‘Rosy Abate’. La romana classe ’85 è molto amata dagli italiani non solo per la sua professionalità e spontaneità sul set ma anche per il suo animo molto riservato e timido. I ruoli forti e decisi, come quello interpretato in Rosy Abate, sono stati eseguiti da lei a pieni voti: ha un’espressività davvero unica. E così adesso piomba, per la seconda volta, in un campo diverso da quello televisivo e cinematografico: sarà testimonial della nuova collezione di iBlues.

“Per la Primavera Estate 2020 torno a ricoprire il ruolo di testimonial per iBlues, tra risate e passeggiate romane in un caldo pomeriggio estivo” è la didascalia al suo post che contiene due foto. In una indossa una giacca color rosa chiaro e guarda verso il basso. Nell’altra invece è seduta mentre sorride: indossa un abito in cui la gamba è completamente scoperta. La Michelini oltre ad essere una grande professionista, è anche una donna splendida: la femminilità tutta al naturale la rende davvero eccezionale. Si identifica a pennello allo stile di iBlues, i cui abiti sono casual-chic.

Questo il post su Instagram di cui parlavamo: tantissimi i commenti di utenti che si complimentano per la sua bellezza ed unicità.