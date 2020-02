Nella puntata di Verissimo oggi 1 febbraio Silvia Toffanin, durante l’intervista a Diana Del Bufalo, ha fatto una gaffe commentando l’aspetto estetico di Paolo Ruffini. Ecco cosa ha detto.

Nella puntata di oggi 1 febbraio di Verissimo sono stati ospiti Marco Fantini con Beatrice Valli, Elena Sofia Ricci, Massimiliano Gallo con Vinicio Marchioni, J-Ax e Diana Del Bufalo. Quest’ultima è reduce da un periodo buio, arrivato per colpa della separazione dal suo ex compagno, Paolo Ruffini. Il conduttore, attore e comico italiano ha tradito la romana: la Del Bufalo ha sofferto molto ma, grazie all’aiuto di una psicologa, è tornata a sorridere ed a vivere la sua vita serenamente. Lei è estremamente simpatica: è riuscita a sdrammatizzare il racconto del suo momento particolare regalando divertenti espressioni e battute. Nel svelare il suo ‘uomo ideale’, la conduttrice del talk show, Silvia Toffanin, non è riuscita ad evitare una frecciatina. Ecco cosa è successo.

Verissimo, clamorosa gaffe di Silvia Toffanin: il commento su Paolo Ruffini

Diana Del Bufalo è stata ospite di Silvia Toffanin oggi 1 febbraio 2020: la simpatica attrice, comica e cantante ha raccontato del suo periodo buio in seguito la separazione da Paolo Ruffini per colpa di un tradimento. La Del Bufalo, con indosso un vestito rosso molto sexy, ha rivelato di esser davvero serena adesso che tutto è passato. “Sono euforica. Il dolore va vissuto, è una cosa importante per la crescita spirituale. Ho vissuto il mio ed ora basta” sono state le sue parole.

Nel spiegare l’uomo ideale secondo il suo parere, Silvia Toffanin ha fatto una clamorosa gaffe. “I belli non mi piacciono” ha detto l’attrice. La conduttrice ha replicato velocemente ma soprattutto in maniera molto sincera: “Altrimenti non avresti scelto Paolo Ruffini”.