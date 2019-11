Rosy Abate, non è ancora finita: in arrivo il prequel, che racconta la gioventù della protagonista. Ecco tutte le novità.

I fan che aspettano una terza stagione di Rosy Abate resteranno delusi. Sì, perché dopo le insistenti voci di un sequel dell’amatissima fiction di Canale 5, è stata proprio la protagonista Giulia Michelini a smentire, attraverso un post sul suo profilo Instagram. Una smentita alla quale si è aggiunta anche quella della pagina ufficiale della Taodue. Ma se di Rosy Abate 3, per ora, non c’è nemmeno l’ombra, una bellissima notizia per i fa è arrivata poco fa. Non un sequel, ma un prequel! Proprio così, una terza stagione ci sarà, ma narrerà la storia di Rosy da giovane. Scopriamo tutto sul nuovo capitolo dell’amatissima serie tv, che si chiamerà Rosy Abate – Le origini del male.

Rosy Abate, non è ancora finita: in arrivo il prequel, aperti i casting per trovare la giovane Rosy

I fan di Rosy Abate possono gioire. Sebbene non ci sarà un sequel della fiction con Giulia Michelini, arriverà presto un nuovo capitolo. Un capitolo che racconterà la gioventù di Rosy Abate, partendo dai suoi 13 anni ai 20. Rosy Abate – Le origini del male è il titolo del nuovo avvincente progetto di Taodue: le riprese partiranno a maggio e comprenderanno molte città. Da Palermo a Milano, dalla Svizzera a New York. Importante, ora, è scegliere la ragazza che interpreterà il ruolo della giovanissima Rosy. Pietro Valsecchi, numero uno di Taodue, ha annunciato l’apertura dei casting, definendo il nuovo progetto ‘la prima serie teen mafia”: si cerca una ragazza sui 16/ 17 anni, e i provini si terranno a Palermo, Napoli, Roma e in altre città d’Italia. Se siete interessati alla selezione, non vi resta che inviare foto e video presentazione all’indirizzo mail [email protected] Ecco il post apparso sulla pagina ufficiale Instagram di Taodue: