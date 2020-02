Grande Fratello Vip, Serena entra in Casa: quella frase mentre abbraccia Pago non passa inosservata

Grande Fratello Vip, Serena entra in Casa: quella frase pronunciata durante l’abbraccio con Pago non passa inosservata; ecco le sue parole.

Una puntata davvero scoppiettante, quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera si Canale 5. La quarta edizione del reality dedicato ai vip è entrata ormai nel vivo, e colpi di scena sono all’ordine del giorno. Tantissime le sorprese per i concorrenti durante la diretta, ma la più emozionante è stata quella per Pago. Il cantante, dopo il faccia a faccia nella seconda puntata, ha rivisto Serena Enardu, in un incontro da brividi, che ha emozionato tutti. Ma non è tutto! A sorpresa, dopo alcuni minuti, Pago ha rivisto Serena entrare nella Casa, per restarci! Proprio così, Serena sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip, a tutti gli effetti. Ma, nella diretta di ieri, una frase pronunciata da Serena durante l’abbraccio con Pago non è passata inosservata. Ecco le sue parole.

Grande Fratello Vip, Serena entra in Casa e incontra Pago: una frase colpisce i telespettatori

Sembra essere tornata davvero l’armonia tra Pago e Serena Enardu. Dopo la rottura in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip, la bellissima sarda ha avuto modo di riflettere e di tornare sui suoi passi. Serena ha fatto davvero di tutto per riconquistare Pago, che però le ha chiesto tempo per spazzare via i sui dubbi e fare la scelta giusta, senza ripensamenti. Una scelta che, a quanto pare, lo ha riportato tra le braccia della donna che non ha mai smesso di amare. Ieri, durante la puntata del GF Vip, Serena è tornata nella Casa, come nuova concorrente del reality. E il cantante non ha nascosto la sua felicità: i due sono apparsi davvero affiatati, complici ed innamorati più che mai. Ma, durante l’abbraccio con Pago, una frase di Serena non è passata inosservata. “Ho pagato per entrare, sono l’unica che ha pagato per entrare nella casa del Grande Fratello“. In molti sui social hanno commentato la scena, ecco il tweet pubblicato da un utente durante la diretta:

E voi, avete seguito la puntata di ieri del Grande Fratello Vip? Siete contenti dell’entrata di Serena nella Casa.