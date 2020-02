Wanda Nara in aeroporto dopo la puntata del Grande Fratello Vip: il gesto colpisce tutti, ma l’opinionista fa chiarezza nelle storie Instagram, ecco cos’è successo.

Ieri sera è andata in onda l’ottava puntata del Grande Fratello Vip, che ha regalato come sempre grandissime sorprese e colpi di scena al pubblico. Serena Enardu è entrata in casa come concorrente, e il suo incontro con Pago è stato davvero pieno di emozioni. Non sono mancate le liti, anche pesanti, nel corso della serata, come lo scontro tra Michele Cucuzza e Andrea Montovoli, o i continui battibecchi tra Adriana Volpe e Antonella Elia, che nelle ore precedenti la puntata ha anche litigato pesantemente con Clizia Incorvaia. Insomma, il reality è ormai entrato nel vivo, e c’è tanto da commentare anche per gli opinionisti, Pupo e Wanda Nara. Ieri sera l’argentina era davvero radiosa, e ha incantato tutti con il suo look mozzafiato. Questa mattina, poi, è ripartita alla volta di Parigi, per raggiungere la sua famiglia, e in aeroporto ha fatto un particolare gesto, che ha colpito tutti: ecco di cosa si tratta.

Wanda Nara in aeroporto dopo il GF Vip: il gesto colpisce i followers, poi lei fa chiarezza

Wanda Nara è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Unica donna in studio, accanto a Pupo e Alfonso Signorini, Wanda incanta tutte le settimane il pubblico con i suoi look da urlo, ed è sempre pronta ad esprimere le proprie opinioni senza peli sulla lingua, facendo spesso divertire il pubblico. Ogni volta che finisce la puntata del GF, poi, Wanda riparte alla volta di Milano o Parigi, per raggiungere il marito e i figli. Poco fa, infatti, ha registrato delle storie Instagram direttamente dall’aeroporto della Capitale francese, facendo un gesto che ha colpito tutti. Nei video, infatti, Wanda indossa una mascherina anti-contagio, vista l’emergenza del Coronavirus che ormai sta spaventando tutti. E’ lei stessa a spiegare nella didascalia il motivo per cui ha deciso di indossarne una.

“Non sono riuscita a comprarla perché erano tutte esaurite”, scrive, “Una venditrice dell’aeroporto me ne ha regalata una inutilizzata che aveva, perché viaggio molto e quindi ne ho bisogno“. Del resto, Wanda è sempre in giro, tra il lavoro e la famiglia, e spesso si trova a prendere treni e aerei. Ecco perché, come lei stessa ha spiegato, ha ritenuto opportuno indossare una mascherina, almeno finché non finirà la paura del contagio del virus proveniente dalla Cina.