Qualche ora fa, Stefano De Martino è stato il protagonista di un incredibile annuncio a sorpresa: è, senza alcun dubbio, la notizia che tutti aspettavano.

È stato uno delle vere e proprie scoperte di quest’anno, Stefano De Martino. Dapprima come conduttore di Made in Sud, programma di Rai Due dedicato alla comicità esclusivamente del Sud, il bel marito di Belen Rodriguez ha cavalcato l’onda del successo. Accanto a Fatima Trotta, infatti, l’ex ballerino di Amici ha saputo dimostrare pubblicamente le sue doti da conduttore. È proprio per questo motivo che, appena terminato la sua edizione, il pubblico affezionato dello show ha chiesto chiaramente che venisse data una seconda opportunità a De Martino. Sarà stata accolta questa richiesta? Ovviamente, non sappiamo nulla al riguardo. Fatto sta che, qualche ora fa, il ballerino ha dato uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco di che cosa parliamo.

Stefano De Martino, l’annuncio a sorpresa che tutti aspettavano

Non soltanto come ballerino, ma Stefano De Martino si è fatto conoscere e, conseguentemente, apprezzare anche per le sue doti da conduttore. Dapprima al timone di Made in Sud, il marito di Belen Rodriguez ha saputo mostrare al suo caro ed affezionato pubblico le sue mille doti. Mai scontato, mai banale e, soprattutto, sempre al gioco, l’ex ballerino di Amici è stato, senza alcun dubbio, la carta vincente della scorsa edizione del programma di Rai Due. È proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, appena terminato il tutto, il pubblico ha ‘reclamato’ un suo ritorno. Al momento, purtroppo, non sappiamo nulla al riguardo. Fatto sta che, qualche ora fa, Stefano sembra aver dato degli ‘indizi’ per un presunto annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

È proprio questa l’Instagram Stories che, qualche ora fa, Stefano ha condiviso sul suo canale social ufficiale. È in compagnia di Nando Mormone, uno degli autori di Made in Sud. Cosa vorranno dire queste immagini? Stefano, insieme alle colonne portanti dello show di Rai Due, sta lavorando alla prossima edizione? Questo è tutto da scoprire. Se così fosse, però, questa è senza alcun dubbio la notizia che tutti stavano aspettando.

Per ulteriori news su Stefano De Martino –> clicca qui