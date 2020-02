Grande Fratello Vip 4, arrivo l’attesissimo confronto tra Pago e l’ex compagna Serena Enardu: è successo subito dopo la diretta di ieri sera

Ieri sera abbiamo assistito all’entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 di Serena Enardu. La donna ha preso parte al reality nei primi giorni, nascosta agli occhi degli altri concorrenti per poter osservare l’ex compagno Pago e avere l’occasione di passare del tempo con lui, cosa che non è accaduta. Ieri sera invece, la produzione ha dato la possibilità alla Enardu di entrare all’interno della casa per trascorrere del tempo con l’uomo e rimare in gioco con tutti gli altri concorrenti. La reazione del cantante è stata davvero emozionante, in contrasto con i suoi stessi sentimenti, ha poi deciso di correre verso la donna per stringerla a sé e riempirla di baci. I due nel corso della notte hanno avuto modo di parlare di quanto successo negli scorsi mesi e di confrontarsi sul da farsi. I due, infatti, stanno cercando un punto di incontro per far funzionare la loro love story. Vediamo nel dettaglio cosa si sono detti…

Pago e Serena sono stati ripresi dalle telecamere a bordo piscina, mentre si punzecchiano vicendevolmente su quanto accaduto. La donna ammette di essere stata molto male nel vederlo approcciarsi ad altre donne, e che si è sentita un vero straccio. Serena poi domanda al cantante se nella casa gli abbiano mai chiesto di mandarle un messaggio e l’uomo le risponde di si, aggiungendo: “Ma cosa dovevo dirti? Torna?! Amore torna! Ma cosa ti dovevo dire…”. Scambiandosi un dolce bacio Pago ha poi detto a Serena: “Non ci credo… Non possiamo fare niente, perché ci sono le telecamere così!“. Tra i due pare si stia instaurando nuovamente una bella alchimia, non mancano però le precisazioni. Pago infatti fa presente alla compagna che non tornerà tutto come prima, e che ci vorrà impegno da parte di entrambi. Dichiarando così: “Anche io mi sono scritto delle cose, non pensare eh! Non penserai di tornare come prima!? Ogni tanto potrai dire ‘no, oggi no’, ma proprio ogni tanto!“. Detto ciò la donna scoppia a ridere imbarazzata e si scambiano nuovamente dei dolci baci.

Dal canto suo, però, anche Serena ha delle richieste per il compagno, gli chiede infatti che sia meno monotono e che organizzi per lei qualcosa di speciale e diverso ogni tanto, come cene o passeggiate in giro. Che dire, speriamo che la coppia abbia modo di riappacificarsi in modo definitivo! L’intero video del confronto potete visionarlo qui!