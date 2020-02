Valeria Marini senza vestiti su Instagram: il web si ‘accende’

Valeria Marini si mostra completamente senza vestiti su Instagram: la showgirl sa sempre come provocare i suoi fan e il web si ‘accende’

Valeria Marini non smette mai di stupire col suo carattere forte e le idee ben chiare. Si è sempre mostrata una donna carismatica, simpatica e solare, amatissima dal pubblico e dagli affetti, è ormai una delle regina della televisione Italiana. Molti suoi modi di dire sono diventati dei Must nel linguaggio quotidiano di tutti noi. Lei che dispensa baci e consigli ‘stellari’, è certamente inimitabile. Ultimamente è di nuovo sulle pagine del gossip, a causa delle sue liti con Rita Rusic, ex moglie del suo grandissimo amore Vittorio Cecchi Gori. Valeria settimana scorsa è entrata nella casa del Grande Fratello Vip proprio per avere un confronto con la donna, che però non ha sortito gli effetti sperati. Nonostante ciò però la Marini non si è data per vita e ha continuato a difendere le sue idee in merito a quanto accaduto. Tant’è che la soubrette è rientrata poi nella casa per avere un ulteriore confronto, stavolta non solo con Rita Rusic, ma anche con Antonio Zequila e Antonella Elia. Dopo aver trascorso questo tempo all’interno della casa più spiata d’Italia, la Marini è tornata alla sua normale routine, facendoci partecipi dei suoi rituali di bellezza.

Valeria Marini senza vestiti su Instagram: il web si scatena

Valeria Marini non ha davvero nulla da invidiare a nessuno, col suo carattere raggiante e la felicità contagiosa sul web negli ultimi anni è diventata un’icona e un vero e proprio ‘mood’ di vita. La showgirl ieri ci ha portati virtualmente all’interno del suo salone di bellezza, per mostrarci in che modo si prende cura, non solo di sé stessa, ma anche le coccole che ricevono i suoi clienti. Dopo la parentesi Grande Fratello Vip 4, e la conseguente permanenza nella casa per qualche giorno, la donna ha dichiarato di aver bisogno di un po’ di coccole stellari. E dove se non nel suo salone di bellezza. Qui si è mostrata tra manicure e chiacchiere con le sue collaboratrici, in un ambiente davvero rilassante. E dopo il relax ci ha stupiti ancora una volta con una foto davvero piccante!

Valeria ha condiviso con noi follower una sua foto di qualche anno fa, in cui appare bellissima e completamente senza vestiti. Fisico mozzafiato e iconici riccioli biondi, Valeria ha dimostrato ancora una volta di essere una vera professionista della seduzione!