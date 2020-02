C’è Posta per te, Immobile e sua moglie: regalo splendido per Arianna

Ciro Immobile e sua moglie Jessica a C’è posta per te: un regalo splendido per Arianna, ecco cos’è successo nella puntata di sabato

Difficile spiegare il dolore per la perdita di un figlio. Difficile spiegare cosa succede nella mente di un genitore, nel cuore, nell’anima. Ci hanno provato Luciana e Benny a C’è posta per te nella puntata di sabato 1 febbraio 2020. Sono una coppia di Barletta che ha deciso di fare una sorpresa alla figlia Arianna. Hanno perso il loro figlio più piccolo, Lorenzo, quando aveva solo 13 anni. Un dramma che non può essere spiegato. Ma, almeno, Luciana e Benny hanno voluto provare a raccontare cosa gli è successo all’altra loro figlia, Arianna, che si è fatta carico insieme a loro del dolore immenso e ce l’ha messa tutta nel dargli coraggio. Mamma e papà hanno voluto fare un regalo alla ragazza: un sogno che, con l’aiuto di Maria De Filippi, sono riusciti a realizzare. Così, hanno portato in studio Ciro Immobile e sua moglie Jessica.

Ciro Immobile e Jessica a C’è posta per te: quel regalo meraviglioso

Maria De Filippi ha ancora una volta conquistato i telespettatori italiani con C’è Posta per te che si posiziona al primo posto tra le preferenze del pubblico del sabato sera. Il suo programma è pregno di umanità: la gente si emoziona, piange, si rispecchia nelle storie che Maria racconta e in cui cerca di giustapporre una parola per regalare a tutti un lieto fine. Stavolta, ha regalato ad Arianna il sogno di incontrare Ciro Immobile e sua moglie Jessica. Il piccolo Lorenzo, suo fratello, scomparso prematuramente all’età di 13 anni, era innamorato del bomber della Lazio e a scuola gli aveva anche dedicato un tema. Era il suo idolo, insomma, come per tanti altri ragazzini che amano il calcio. “So che voleva tanto la mia maglietta e io te l’ho portata”, spiega Ciro ad Arianna. Così, con tanto di dedica ed autografo gliela consegna. Poi si passa ai regali ed anche Jessica ha portato qualcosa per la ragazza. Un bracciale con il simbolo della famiglia. Un bracciale suo, che aveva lei al polso durante la trasmissione. Se lo toglie e lo mette ad Arianna: un gesto splendido. Per finire, Ciro e jessica regalano alla ragazza una macchina fotografica per darle la possibilità di cominciare a credere davvero nella sua passione per la fotografia.

Una puntata piena d’emozioni che, ancora una volta, conquista il pubblico. Ciro Immobile e sua moglie Jessica sono già dei personaggi molto amati dal mondo della televisione e soprattutto sui social. Sono una coppia che ama la famiglia, i propri figli, dai valori veri e genuini.