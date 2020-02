Belen Rodriguez in biancheria intima: fisico da urlo, ma tutti notano quel dettaglio nel video pubblicato dalla showgirl argentina.

Basta poco a Belen Rodriguez per fare impazzire i suoi fan. La bellissima argentina è considerata una delle donne più belle in assoluto. E basta dare un’occhiata ai suoi social per rendersi conto della grande quantità di followers che seguono quotidianamente la showgirl. E, proprio sui suoi profili social, poco fa, Belen ha pubblicato un video che ha letteralmente mandato in tilt i fan. Si tratta di una campagna pubblicitaria di un noto brand di intimo, di cui la Rodriguez è testimonial. Nel video, la moglie di Stefano De Martino indossa tantissimi completi intimi, di colori e modelli diversi. Dal pizzo, ai pois, dal balconcino al body: Belen è irresistibile in ogni tutte le salse! In pochi minuti, boom di likes e commenti per il post pubblicato dall’argentina. Un particolare dettaglio ha colpito tutti.Siete curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito.

Belen Rodriguez in biancheria intima: fisico da urlo, ma tutti notano il suo taglio

Una Belen Rodriguez mozzafiato, quella che possiamo ammirare nell’ultimo post pubblicato sui social. La showgirl argentina è testimonial di un noto brand di intimo e , nel video in questione, indossa alcuni modelli della collezione del 2020. Immagini che lasciano i followers senza fiato: Belen è davvero irresistibile, in ogni spezzone del video. Guardare per credere:

Righe, pois, pizzo, e ancora body, balconcino e top: Belen è irresistibile con qualsiasi modello di intimo. Il video ha letteralmente fatto impazzire i followers, che si sono catapultati a commentare il post. Pioggia di complimenti per la Rodriguez, ma, tra i commenti, è possibile notare che un dettaglio in particolare non è sfuggito all’attenzione dei fan. Date un’occhiata:

Proprio così! Oltre al suo fisico mozzafiato, ad attirare l’attenzione dei fan è stato anche il taglio di Belen! Un ‘finto’ taglio, per essere precisi. Nei commenti, infatti, la showgirl rivela di aver indossato una parrucca. Ma i fan non sembrano avere dubbi: la Rodriguez è splendida anche con questo taglio. E voi, cosa ne pensate del look della moglie di De Martino?