Uomini e Donne, sconvolgente rivelazione dell’ex cavaliere sulla fine del suo percorso con la nota dama: “Ha distrutto ogni sentimento…”

Uomini e Donne, l’ex cavaliere Juan Luis Ciano si lascia andare a delle importanti rivelazioni in merito alla fine del suo percorso di frequentazione con Gemma Galgani. L’uomo, odontotecnico di origini venezuelane, prima della pausa Natalizia era stato invitato dalla Dama del Dating show ad abbandonare il programma, accusandolo di essere una persona poco sincera e interessato maggiormente alla visibilità, piuttosto che alla loro frequentazione. Tesi appoggiata anche da altri protagonisti del programma, che hanno invitato l’uomo a lasciare il programma, cosa che poi è effettivamente avvenuta. Juan Luis era sceso nel parterre maschile del trono over per poter conquistare Gemma Galgani, che aveva attirato la sua attenzione. Purtroppo però le cose tra i due non sono andate come sperate e proprio poco fa, l’uomo ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in un’intervista al Magazine di Uomini e Donne. Scopriamo insieme quali sono state le parole dell’uomo.

Uomini e Donne, sconvolgente rivelazione dell’ex cavaliere: “Ha distrutto tutto”

Juan Luis Ciano ha rivelato al Magazine di Uomini e Donne dei dettagli davvero sconvolgenti sui suoi atteggiamenti con Gemma, che poi gli sono costati la conoscenza con la Dama. L’uomo infatti avrebbe aumentato le distanza tra lui e la donna a causa del rapporto complicato con la figlia, ormai maggiorenne. L’uomo ha infatti dichiarato di aver scelto di mettere un freno all’intimità con la donna, per non incrinare ulteriormente il rapporto con la figlia, già abbastanza complicato. L’uomo ha parlato del difficile rapporto, non solo con la figlia, ma anche con la vita in generale, che lo ha messo dinanzi a prove davvero difficili. E proprio in virtù di queste prove davvero difficili, vuole far presente il suo malessere nei confronti dell’allontanamento di Gemma, la quale era a conoscenza delle sue problematiche. In merito a ciò ha infatti dichiarato: “Tutto è iniziato con un ballo dopo cena: ci siamo scambiati un bacio che non definirei affatto ‘a stampo’. Io non amo raccontare le mie cose intime, in quell’occasione ho frenato perché non mi sembrava opportuno andare oltre il bacio. È in seguito a tale episodio che io mi sono raffreddato con lei, diventando restio al contatto fisico. Inoltre io ho una figlia di diciotto anni con la quale da tempo non parlo. Mia figlia va al liceo, i suoi compagni vedono la trasmissione e parlare di certe cose ha complicato ancor più la situazione. Io sono un uomo che ha sofferto: ho perso una sorella, una figlia, sono stato in coma, ho lottato per superare queste cose e realizzarmi. Gemma è a conoscenza di ogni cosa, ma mi ha trattato come se fossi l’ultimo degli uomini”.

Pare proprio che l’uomo sia molto soffrente da quanto accaduto. Speriamo che possa ritrovare la serenità e la grinta giusta per guardare oltre.