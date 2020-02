Wanda Nara al Grande Fratello Vip: look ‘da censura’ per la puntata di questa sera, sotto la giacca niente.

Questa sera, su Canale 5, una nuova ricchissima puntata del Grande Fratello Vip. Si tratta del nono appuntamento con il reality più spiato della tv e Alfonso Signorini a inizio puntata promette sorprese e colpi di scena. Come sempre, a commentare le vicende degli inquilini della Casa, c’è la coppia di opinionisti formata da Pupo e la bellissima Wanda Nara. Ed è proprio della bellissima argentina che vogliamo parlare. O meglio del notevole look che la moglie di Mauro Icardi ha scelto per la puntata di questa sera. Un tailleur nero che non è passato inosservato. Il motivo? Sotto la giacca, Wanda non indossa nulla! Neanche l’intimo. Diamo un’occhiata al look ‘bollente’ dell’opinionista.

Wanda Nara infiamma lo studio del Grande Fratello Vip: look ‘da censura’ per l’opinionista, sotto la giacca niente

Una Wanda Nara esplosiva, questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip. Per il nuovo appuntamento col reality, l’argentina ha scelto un tailleur total black che non è passato inosservato per un motivo molto semplice: Wanda non indossa nulla sotto la giacca, nè maglia, nè intimo. La showgirl esibisce una scollatura profondissima, che lascia tutti senza fiato. Anche il conduttore Alfonso Signorini rimane ‘folgorato’ dal look dell’opinionista e la invita subito al centro dello studio: “Non ti fai mancare niente”, esclama il conduttore, ammirando la bellezza di Wanda. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Wanda Nara sta mandando letteralmente in tilt i telespettatori del Grande Fratello Vip. Non è la prima volta che il look dell’argentina lascia tutti senza fiato, ma questa sera Wanda è davvero irresistibile! E voi state seguendo la diretta del GF Vip? I colpi di scena nella Casa sono appena iniziati!