Gessica Notaro sarà ospite nella prima serata del Festival di Sanremo 2020: la donna ha preparato un’esibizione veramente da brividi

È tutto pronto per la prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora quest’anno sarà diretta e condotto da Amadeus. Il conduttore sarà affiancato da due donne diverse a serata. Questa sera al suo fianco ci saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal. Le due donne erano presenti anche in conferenza stampa ed hanno dichiarato di essere molto emozionate. La giornalista israeliana, la cui partecipazione ha generato numerose polemiche, terrà un discorso contro la violenza sulle donne. In sala stampa ha dichiarato: “Vorrei parlare di una emergenza nazionale, ma anche internazionale, molte donne vengono messe in prigioni solo perché chiedono il diritto al voto in Arabia Saudita”. La Jebreal ha rotto il silenzio anche sul suo cachet, dichiarando di non percepire la cifra scritta dai giornali.

Sanremo 2020, Gessica Notaro farà emozionare il pubblico

Questa sera si esibiranno quattro Nuove Proposte e dodici big. Questo l’ordine di uscita dei cantanti in gara: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Morgan, Alberto Urso, Riki e Raphael Gualazzi. Le sfide delle Nuove Proposte, invece, saranno: Eugenio in via di Gioia contro Tecla e Fadi contro Leo Gassman. Non mancheranno ovviamente gli ospiti: Tiziano Ferro e Fiorello saranno le spalle di Amadeus e saranno presenti nel corso di ogni serata. Questa sera Ferro si esibirà con tre brani spettacolari: “Nel blu dipinto di blu“, “Almeno tu nell’universo” e “Accetto miracoli“. Oltre ai due battitori liberi ci saranno altri ospiti, tra i quali Emma Marrone e il cast del film “Gli anni più belli” di Muccino e Gessica Notaro. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle è stata annunciata dal direttore artistico in conferenza stampa, che ha svelato anche una succosa anticipazione: “Questa sera ci sarà Gessica Notaro che, insieme ad Antonio Maggio, canterà una canzone scritta insieme ad Ermal Meta. Vuole essere un manifesto per tutto quello che ha subito”. Gessica, la sera del 10 gennaio 2017, è stata aggredita dal suo ex fidanzato, Jorge Edson Tavares, che le ha gettato dell’acido in faccia. La cantante e modella ha dovuto affrontare terapie giornaliere molto costose per appropriarsi nuovamente del suo volto e soprattutto della vista.

Siamo sicuri che la Notaro emozionerà il pubblico presente in sala e i telespettatori di Rai Uno con la sua straordinaria esibizione. Il direttore artistico ha preannunciato che sarà un momento molto emozionante e significativo.