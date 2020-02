Rula Jebreal, intervenuta in conferenza stampa, ha svelato tutta la verità sul cachet percepito al Festival di Sanremo 2020

Questa sera andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2020. La manifestazione canora, arrivata alla settantesima edizione, sarà diretta e condotta da Amadeus. Il conduttore sarà affiancato da due donne diverse a serata. Si inizia con Rula Jebreal e Diletta Leotta e si finisce con Mara Venier. La conduttrice di Domenica In presenterà la finale in programma sabato 8 febbraio. La partecipazione di Rula ha riscosso tantissime polemiche. Lo stesso direttore artistico è stato criticato aspramente nelle scorse settimane. La giornalista israeliana, però, sarà regolarmente sul palco dell’Ariston e terrà un discorso contro la violenza sulla donne. La Jebreal, inoltre, avrebbe voluto portare all’Ariston l’ex first lady Michelle Obama, ma l’accordo non è stato trovato. La giornalista ha però ottenuto un video messaggio da Roger Waters, leader dei Pink Floyd. Il cantante si è complimentato con il Festival della canzone italiana e il suo messaggio sarà mandato in onda poco prima dell’ingresso di Rula.

Rula Jebreal a Sanremo 2020: il suo cachet

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo 2020. In sala stampa, oltre al direttore artistico Amadeus, erano presenti anche le due co-conduttrici. Entrambe erano molto emozionate e in particolare la Leotta ha dichiarato: “Posso essere protagonista di una bella partita“. Il conduttore, invece, si è detto soddisfatto della scelta delle due co-conduttrici che apriranno la prima serata della manifestazione canora. La Jebreal ha poi aggiunto: “Vorrei parlare di una emergenza nazionale, ma anche internazionale, molte donne vengono messe in prigioni solo perché chiedono il diritto al voto in Arabia Saudita“. Alla giornalista israeliana sono stati chiesti chiarimenti anche riguardo al suo cachet, dato che nei giorni scorsi erano circolate alcune notizie. Rula ha smentito di percepire 25 mila euro dalla Rai e poi ha aggiunto: “Non vi dirò la cifra esatta. La domanda vera dovrebbe essere: perchè le donne vengono pagate meno degli uomini?“. Rula ci ha tenuto a precisare che per essere al Festival di Sanremo ha dovuto chiedere alcuni giorni di ‘ferie’ a lavoro (la Jebreal insegna all’università) e che metà del suo compenso sarà devoluto a Nadia Murad, rapita e violentata dall’Isis.

La Jebreal sembra aver fatto una buona impressione sulla stampa e Amadeus spera possa fare la stessa impressione anche ai milioni di telespettatori che seguiranno la manifestazione canora stasera su Rai Uno. Grande attesa anche per conoscere l’esito della prova di Diletta Leotta.