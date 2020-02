Questa sera andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2020: ecco le anticipazioni e quali saranno i brani cantanti da Tiziano Ferro

Tutto pronto per la settantesima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera andrà in onda la prima serata della manifestazione canora. Il direttore artistico e conduttore del Festival della canzone italiana sarà Amadeus. Egli sarà affiancato da due donne diverse a serata. Si parte con Diletta Leotta e Rula Jebreal. Le due donne erano presenti questa mattina in conferenza stampa. Le co-conduttrici hanno dichiarato di essere molto emozionate e pronte per affrontare questa splendida esperienza. Entrambe tratteranno durante la prima serata un tema vicino alle donne. Rula ha dichiarato in sala stampa: “Vorrei parlare di una emergenza nazionale, ma anche internazionale, molte donne vengono messe in prigioni solo perché chiedono il diritto al voto in Arabia Saudita”. La giornalista israeliana ha rotto il silenzio anche sul cachet percepito, smentendo le cifre uscite sul web nei giorni scorsi.

Sanremo 2020, anticipazioni prima serata

Questa sera andrà in onda la prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston si esibiranno quattro Nuove Proposte e dodici big. Questo l’ordine di uscita dei cantanti in gara: Irene Grandi, Marco Masini, Rita Pavone, Achille Lauro, Diodato, Le Vibrazioni, Anastasio, Elodie, Morgan, Alberto Urso, Riki e Raphael Gualazzi. Le sfide delle Nuove Proposte, invece, saranno: Eugenio in via di Gioia contro Tecla e Fadi contro Leo Gassman. Oltre ai cantanti in gara, sul palco dell’Ariston saliranno anche tantissimi ospiti: dal cast del film “Gli anni più belli” a Emma Marrone, fino a Gessica Notaro. La cantante e modella si esibirà con un brano scritto da Ermal Meta sulla sua storia. Il direttore artistico in conferenza stampa ha dichiarato che sarà un momento molto emozionante e significativo. Non mancheranno ovviamente Tiziano Ferro e Fiorello: i due saranno ‘battitori liberi’, nonchè ospiti per tutte le serale del festival.

Tiziano Ferra nella prima serata della manifestazione canora si esibirà con tre brani straordinari: “Nel blu dipinto di blu“, “Almeno tu nell’universo” e “Accetto miracoli“.