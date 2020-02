Silvia Provvedi, boom di like per il suo ultimo post di Instagram: l’abito è cortissimo, spunta un tatuaggio proprio lì.

Insieme alla sorella Giulia, formano un duo irresistibile. Belle, simpatiche e piene di vita, parliamo di Silvia e Giulia Provvedi, le famose Donatella. In tv sono diventate famose grazie alla partecipazione a vari reality: da X Factor, a L’Isola dei famosi, fino al GF Vip. Giulia e Silvia sono amatissime dal pubblico, che le segue da anni con molto affetto. Le segue anche su Instagram, dove le sorelle più ‘pazze’ della Tv condividono un profilo in comune. E, proprio su quella pagina, qualche ora fa, è apparso uno scatto che non è passato inosservato. In foto, stavolta, c’è solo Silvia, con un look che lascia tutti senza fiato. Un abito cortissimo, che lascia intravedere un particolare dettaglio. Diamo un’occhiata allo scatto che ha scatenato il web.

Silvia Provvedi su Instagram: l’abito è cortissimo, il tatuaggio non passa inosservato

Per lei è un momento magico. Quella che per giorni è stata una semplice indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, si è rivelata una bellissima realtà: Silvia Provvedi, una delle due splendide Donatella, è in dolce attesa. La showgirl sta per dare alla luce il suo primogenito, frutto dell’amore con l’imprenditore Giorgio De Stefano, col quale ha ritrovato la serenità dopo la burrascosa relazione con Fabrizio Corona. E, anche in questi giorni, la Provvedi non smette di tenersi in contatto con i suoi tantissimi fan. In un post pubblicato su Instagram qualche ora fa, Silvia decide di ringraziare tutti per i tantissimi messaggi di affetto che riceve: “Amiamo condividere tutto questo con voi, ormai siamo una grandisisma famiglia e presto se ne aggiungerà uno!“, scrive la dolcissima Silvia. Che per il post in questione sceglie uno scatto che non è passato inosservato. La Provvedi indossa un abito meraviglioso, particolarmente corto. Quando si siede, spunta un dettaglio. Scopritelo con i vostri occhi:

Proprio così! Dall’abito spunta un tatuaggio proprio lì, sul fianco della bellissima gemella. Che è stata letteralmente invasa dai commenti dei fan: pioggia di complimenti e di auguri per la Donatella, che è entrata davvero nel cuore di tutti. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri alla splendida futura mamma!