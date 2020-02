Vanessa Incontrada, spiacevole episodio sul set della nuova fiction Rai Come una madre: “Mi sono sentita in colpa”; ecco cosa è accaduto.

È partita domenica 2 febbraio la nuova attesissima fiction di Rai Uno ‘Come una madre‘. Protagonista assoluta della serie Vanessa Incontrada, tra le attrici e conduttrici più amate del momento. I fan non vedevano l’ora di seguire questa nuova appassionante storia e, infatti, la prima puntata di Come una madre si è rivelata un grandissimo successo. La fiction narra le vicende di Angela Graziani, una madre segnata dal dolore per la perdita del figlio a causa di un incidente. Nella sua vita, però, entreranno due bambini, conosciuti da poco. Ed è proprio durante una scena girata con i due piccoli attori Crystal Deglaudi e Tancredi Tesla che è accaduto qualcosa di molto particolare. Un episodio spiacevole per Vanessa, di cui ha parlato in una intervista a Tv Sorrisi e canzoni. “Una cosa bruttissima, mi sono sentita in colpa”. Cosa è accaduto sul set di Come una madre?”. Ve lo sveliamo subito.

Vanessa Incontrada, spiacevole episodio sul set di Come una madre: è successo durante una scena coi bambini

L’ennesimo grande successo per Vanessa Incontrada. L’affetto del pubblico per la bellissima attrice spagnola è stato riconfermato dagli ascolti della prima puntata di Come una madre, la nuova fiction Rai di cui Vanessa è protagonista. In un’intervista al settimanale Tv sorrisi e Canzoni, la Incontrada racconta quanto sia stato difficile portare in scena un dolore straziante come quello della scomparsa di un figlio, un dolore inimmaginabile per chi non lo ha vissuto: “Per la prima volta ho reso la sofferenza grazie alla tecnica, e non cercando il dolore dentro di me. Anche per rispetto a chi quel dolore lo ha vissuto davvero, come due mie amiche”. Nell’intervista, Vanessa parla anche dello splendido rapporto instauratosi con i due piccoli attori che la affiancano sul set, che interpretano i ruoli di Valentina e Bruno. Con loro, Vanessa ha ammesso di avere un vero e proprio istinto materno: “Mi veniva spontaneo proteggerli durante le scene più complicate, anche se erano presenti i loro genitori.” Ma proprio a proposito dei due piccoli attori, Vanessa racconta un episodio spiacevole, vissuto proprio sul set della serie.

Durante le riprese di una scena drammatica, i due bambini continuavano a ridere, e Vanessa, in accordo con il regista e i genitori dei piccoli attori, ha dovuto sgridarli per riuscire a girare la scena: “Ho dovuto fare una cosa bruttissima, mi sono sentita in colpa da morire. Poi ho spiegato loro perché lo avevo fatto”.