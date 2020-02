Cecilia Rodriguez ha regalato ai suoi fan uno scatto davvero ‘bollente’ che ha fatto intervenire Belen: l’argentina è senza reggiseno, si vede tutto. E’ partito un un botta e risposta tra sorelle. Diamo un’occhiata.

Le sorelle Rodriguez sono tra le donne più amate e chiacchierate d’Italia: il loro nome è famoso per la loro sensualità ed anche per i loro meriti in televisione. Belen ha condotto molti programmi televisivi famosi, mentre Cecilia è al timone in questo periodo insieme ad Ignazio Moser, suo compagno, di un programma che va in onda su Mtv. Corpi sensuali e volti ammalianti: Belen e Cecilia sui social spesso si divertono a regalare scatti che fanno girare la testa. Ci ha pensato ieri sera la più piccola, ex concorrente del Grande Fratello VIP: ecco cosa ha postato sul suo profilo Instagram.

Cecilia Rodriguez si spoglia su Instagram: Belen la bacchetta, botta e risposta tra sorelle

Nella serata del ‘via’ a Sanremo 2020, Cecilia Rodriguez ha provato a distrarre il pubblico sui social. La splendida argentina, ex concorrente del Grande Fratello VIP, ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente infiammato il mondo di Instagram. La sorella di Belen ha mostrato i suoi addominali, la t shirt che indossa però forse troppo in alto al punto da far vedere il suo ‘bel davanzale’. Ecco di cosa parliamo:

Nel giro di pochi minuti la foto ha raggiunto migliaia di like e commenti: tra questi è spuntato uno della sorella, Belen Rodriguez, cancellato poi dopo qualche minuto. Chechu ha voluto risponderle. “Matuttoappò?” aveva scritto in dialetto napoletano la sorella maggiore, la piccola ha replicato immediatamente: “Ogni tanto bisogna farle prendere un po’ d’aria ahahah”. Il botta e risposta ha fatto sorridere tutti i fan delle sexy showgirl.

Cecilia, la nuova avventura televisiva col fidanzato

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip: tutti hanno seguito l’inizio della loro storia d’amore. Lei era fidanzata con Francesco Monte: quando è entrata nella casa del Grande Fratello VIP la sua attenzione è caduta sul bel modello trentino al punto da lasciare l’ex tronista ed iniziare una nuova avventura. I due si sono innamorati ed ancora oggi condividono la vita: da poco hanno iniziato una nuova esperienza, mano nella mano. Sono al timone di un reality show di MTV, Ex on The Beach, in onda dal 22 gennaio alle 22.50.