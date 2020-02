Tiziano Ferro ha regalato un’incredibile esibizione nella prima serata di Sanremo 2020: il cantante in lacrime ha commosso tutti. Eco le sue parole al termine della serata.

E’ stato un inizio davvero col botto per Sanremo 2020: la prima serata del Festival della musica italiana è cominciata alla grande con Fiorello ed Amadeus e le due splendide vallette della serata, Diletta Leotta e Rula Jebreal. Entrambe hanno regalato al pubblico un monologo profondo: in particolare la giornalista ha ammutolito il Teatro Ariston con un discorso ed un grido contro la violenza sulle donne. A far commuovere tutti i presenti ed i telespettatori anche Tiziano Ferro: il cantante di Latina sarà ospite di tutte cinque le serate del Festival. Ieri sera, 4 febbraio, dopo essersi esibito con ‘Volare‘, ha cantato ‘Almeno tu nell’Universo’. Con la voce rotta dal pianto e gli occhi lucidi ha regalato una grande emozione: ecco cosa ha scritto a fine serata sui social.

Sanremo 2020, Tiziano Ferro in lacrime dopo l’esibizione: il messaggio sui social

Tiziano Ferro, ospite del Festival di Sanremo 2020 per tutte le serate, ha regalato forti emozioni ieri sera, nel primo live show, al pubblico. Nella sua seconda esibizione della serata ha omaggiato Mia Martini con il brano ‘Almeno tu nell’Universo’: il cantante di Latina era particolarmente emozionato ed ha dovuto fare i conti con una piccola dose di responsabilità. L’esibizione è terminata con un pianto commosso di Tiziano ed un fortissimo applauso: il cantante ha abbracciato Amadeus in lacrime confessando tutta la sua emozione. “Per un artista questa è un’operazione a cuore aperto. E’ stato un salto nel buio ed un po’ non ce l’ho fatta” ha dichiarato il romano. La verità è che i brani cantati col cuore arrivano al pubblico maggiormente: Tiziano ha regalato emozioni da brividi.

Al termine della prima serata del Festival, ha scritto un messaggio sui social: “Mimì che vuoi che ti dica? E’ la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito”.