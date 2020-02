Diletta Leotta è rifatta? Il suo monologo a Sanremo 2020 ha fatto scoppiare una piccola rivolta sul web. In molti la accusano di essere ricorsa più volte alla chirurgia estetica: è intervenuto il fratello (chirurgo) Mirko Manola.

La prima serata del Festival di Sanremo 2020 ha regalato molte emozioni e colpi di scena. Tra le note più importanti dello show iniziale sicuramente il monologo di Rula Jebreal: la giornalista ha lanciato un forte appello per le donne vittime di violenza. Anche Diletta Leotta ha regalato un lungo discorso al pubblico di Sanremo basato sulla ‘bellezza’: questo però, ha suscitato svariate polemiche sul web. Molti l’hanno accusata di essersi rivolta al chirurgo estetico per apparire così ‘bella’. Il fratello della Leotta, il chirurgo estetico Mirko Manola, è intervenuto in merito in un’intervista rilasciata tempo fa a ‘Gente’.

Sanremo 2020, Diletta Leotta rifatta? Interviene il fratello chirurgo Mirko Manola

Diletta Leotta nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 ha regalato un lungo monologo al pubblico. “La bellezza capita, non è un merito”, ed ancora “Sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto è secondario. Mia nonna Elena me lo diceva sempre: ‘La bellezza è un peso che con il tempo ti fa inciampare se non la sai portare’. Sono queste alcune delle teorie affermate da Diletta Leotta nel corso del Festival della musica italiana.

Il pubblico, soprattutto social, non è stato d’accordo con le parole della conduttrice di DAZN, considerando gli svariati ritocchi estetici ai quali si è sottoposta, o almeno così sembrerebbe. In molti hanno usato la frase ‘Bellezza rifatta‘ sui social accostandola alla conduttrice sportiva: Mirko Manola, suo fratellastro, è intervenuto. Come riporta anche Fanpage, Mirko Manola, noto chirurgo estetico, ha ‘giurato’ che la bellezza della sua sorellastra è tutta naturale. Tra il pubblico, chi ha commentato ‘tema Diletta’ anche Monica Leoffredi. La conduttrice televisiva e giornalista ha pubblicato questo post su Twitter: