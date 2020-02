Chi è Dalila Iardella, la fidanzata di Francesco Gabbani: età e lavoro

Francesco Gabbani è fidanzato: lei è Dalila Iardella, stanno insieme da sei anni e abbiamo scoperto qualcosa di più sulla sua vita privata.

Questa sera, mercoledì 5 febbraio 2020, sale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo la seconda parte dei Big in gara. Tra di loro c’è grande attesa per Francesco Gabbani che dopo tre anni di assenza torna sul palco del Festival di Sanremo 2020 con la canzone Viceversa. Gabbani si è sempre portato a casa delle vittorie importanti prima coi giovani e poi nei big con Occidentali’s Karma. Quest’anno farà la tripletta? Noi glielo auguriamo, ma intanto cerchiamo di scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata. Precisamente sulla sua fidanzata. Chi è Dalila Iardella, la fortunata donna che muove l’animo e il cuore di Gabbani?

Chi è la fidanzata di Francesco Gabbani

Francesco e Dalila Iardella sono fidanzati da sei anni. Un amore intenso e sembra anche molto vivace. Sono entrambi molto riservati quindi sfortunatamente per gli amanti del gossip come noi le notizie sono scarse. Sappiamo che Dalila pare essere coetanea di Francesco. Di lavoro fa la tatuatrice e, durante una sua ospitata a Che Tempo Che Fa, la ragazza ha svelato che la relazione con Gabbani è sempre molto vivace, con alti e bassi come in ogni coppia, ma che ogni litigata è stata fondamentale per crescere, capirsi, conoscere e fa bene alla coppia. Tra le altre cose che sappiamo è che sono entrambi di Carrara e che, nonostante il lavoro della fidanzata, Francesco Gabbani di tatuaggi non ne ha nemmeno uno! I due convivono e sono molto felici di questa loro relazione che prosegue a gonfie vele. Non sappiamo se Dalila sia a Sanremo in questi giorni per sostenere il suo fidanzato, ma sicuramente se non sta trascorrendo tutta la settimana con lui arriverà probabilmente nella giornata di sabato per godersi l’emozione della finale del Festival di Sanremo 2020 insieme a Francesco.

Viceversa, cosa sappiamo sulla canzone in gara di Francesco Gabbani

Intorno alla canzone di Francesco Gabbani, Viceversa, in gara a questo Festival di Sanremo 2020 c’è molta curiosità.

Proprio per i pregressi musicali dell’artista chissà se anche quest’anno il suo brano, che sembra essere tra i favoriti, si aggiudicherà il podio scalzando magari altri artisti con un pubblico più giovane e fresco come tutti coloro che sono usciti da poco dai talent.