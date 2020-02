In quest’ultima foto su Instagram, Francesca Brambilla si lascia immortalare in costume: la bretella, però, scivola giù ed Instagram s’infiamma.

Lei è Francesca Brambilla, ma tutti la conoscete nei panni di ‘Bona Sorte’ nel programma Mediaset di Avanti un Altro. Con la sua tutina super aderente di color azzurro che lascia intravedere e non, la giovane è solita lasciare senza parole i telespettatori. Ma non solo. Perché, sul suo account social ufficiale, Francesca è solita condividere degli scatti davvero pazzeschi. Che, tra l’altro, mettono ancora di più in evidenza la sua smisurata bellezza. Anche l’ultimo, condiviso qualche ora fa su Instagram, centra alla grande l’obiettivo. In suddetto scatto social, infatti, la giovane Brambilla si lascia immortalare a bordo piscina con indosso un costume davvero delizioso. Ma a catturare l’attenzione è ben altro. Ecco tutti i dettagli.

Francesca Brambilla in costume: il fisico da urlo, ma gli occhi cadono lì

Se si sfoglia con attenzione la photogallery Instagram di Francesca Brambilla, si possono notare delle foto davvero incredibili. Ce ne sono diverse e tantissime, ma tutte rappresentano alla grande la bellezza sconfinata della ‘Bona Sorte’ di Avanti un Altro. Anche quest’ultima, come dicevamo precedentemente, centro l’obiettivo. Non a caso, in un batter baleno, suddetto scatto social ha ricevuto numerosi ‘likes’ e, soprattutto, tantissimi commenti di apprezzamento. Sapete perché? Francesca si lascia immortalare a bordo piscina e con indosso un costume davvero fantastico. Il fisico mostrato, ovviamente, è da urlo. Tuttavia, a catturare l’attenzione è ben altro. Sapete cosa? Diamoci uno sguardo insieme:

Certo, le temperature rigide di questi ultimi giorni no permettono affatto di andare in piscina, eppure, senza alcun dubbio, la foto di Francesca Brambilla riproposta in alto avrà fatto alzare la temperatura Instagram. Da come si può chiaramente vedere, la giovane modella si lascia immortalare con indosso un costume da favola. Tuttavia, gli occhi, però, non possono fare a meno di notare che la bretella del suo bikini è scivolata giù. Mettendo, così, in evidenza un Lato A davvero da urlo.