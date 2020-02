Sanremo 2020, il ricordo commovente di Fabrizio Frizzi: sul palco sua moglie

Sanremo 2020, Amadeus e il ricordo commovente dell’amico e collega Fabrizio Frizzi in occasione del suo compleanno: sul palco sua moglie

In questa seconda serata del Festival di Sanremo non mancheranno certamente le sorprese. Questo festival che ieri sera ha conquistato tutti, classificandosi in vetta alle classifiche di Share, è stata definita la miglior puntata degli ultimi anni. Parlando sempre di indici di ascolto, la prima puntata di ieri sera non ha avuto veramente eguali. Quella di stasera si prospetta altrettanto emozionante e ricca di colpi di scena. Potremmo ascoltare gli altri 12 big in gara, che presenteranno per la prima volta le loro canzoni al pubblico in teatro e da casa e vedremo tantissimi ospiti speciali, che del Festival hanno fatto la storia. La serata è iniziata col sorriso e una fantastica e divertentissima scena tra Rosario Fiorello e Amadeus. Lo showman è arrivato infatti vestito da Maria De Filippi, proponendo una magistrale imitazione e scatenando il riso in sala. Ancor più memorabile è certamente la chiamata in diretta della reale Maria De Filippi, che ha fatto i suoi complimenti, innanzitutto ad Amadeus per la sua conduzione e poi a Fiorello per l’imitazione. L’uomo ha colto l’occasione e la complicità della conduttrice per presentare un pezzettino di Festival con la sua voce a telefono. Dalle risate all’emozione il passo è stato breve. Si, perché dopo questo sprazzo di allegria, Amadeus ha voluto omaggiare un amico e un gran collega: Fabrizio Frizzi.

Sanremo 2020, il ricordo commovente di Fabrizio Frizzi

Amadeus ha colto l’occasione di questa splendida seconda serata del Festival per poter omaggiare un grande amico e collega: Fabrizio Frizzi. Amadeus ricordiamo essere stato molto amico del conduttore e oggi, in occasione del suo compleanno ha voluto spendere alcune parole. Con gli occhi lucidi ed emozionati il conduttore di questo 70 esimo Festival di Sanremo ha speso per il compianto amico delle parole davvero emozionanti. Messosi al centro del palco, l’ha voluto ricordare senza ipocrisie, invitando sul palco la moglie di Frizzi, in occasione del compleanno dell’uomo. Amadeus l’ha ricordato così: “Tra un po’ inizierà la gara tra i big. Prima però voglio ricordare una cosa alla quale tengo tantissimo, oggi è il 5 febbraio ed è il compleanno di un amico di noi tutti, ovvero di Fabrizio Frizzi. Credetemi, senza ipocrisie e non sono dal profondo del cuore, ma lo dico perché ne sono assolutamente convinto, se Fabrizio fosse ancora qui con noi, questo settantesimo festival l’avrebbe sicuramente presentato lui. Per omaggiare personalmente un grande collega e un grande amico di tutti noi voglio invitare e salutare sul palco del teatro Ariston, ed è anche un modo per averlo qui, la donna che lui amava tantissimo e che anche la mamma di Stella: Carlotta Mantovani.”

Carlotta ha poi risposto così: “Buonasera a tutti e grazie per il vostro affetto, che sento veramente tanto”.