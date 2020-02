Sanremo 2020, la classifica generale dopo due serate: al primo posto c’è proprio lui; ecco la graduatoria scelta dalla giuria demoscopica.

È andato in onda ieri, 5 febbraio 2020, il secondo appuntamento col Festival di Sanremo 2020. Una puntata ricca di emozioni e di grandissimi ospiti, tra cui Massimo Ranieri, i Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio. Ad esibirsi, nel corso della serata, gli altri 12 Big in gara: il primo gruppo lo abbiamo ascoltato durante la prima serata, in onda martedì 4 febbraio. E ieri sera, a fine puntata, Amadeus ha reso note ben due classifiche, quella della serata e quella congiunta, che comprende i 24 concorrenti al completo. Graduatoria del tutto parziale: tratta delle votazioni della sola giuria demoscopica. Ma in vetta, per ora, domina lui. Scopriamo di chi si tratta.

Sanremo 2020, la classifica generale dopo due serate: al primo posto c’è Francesco Gabbani

Una puntata di Sanremo ricca di sorprese, colpi di scena, ma, soprattutto, di musica. Ieri, sul Palco dell’Ariston, si sono esibiti i restanti 12 Big in gara, dopo i 12 di martedì. E, al termine della serata, il conduttore Amadeus ha mostrato a tutti prima la classifica della serata, poi quella congiunta, dopo le due serate. Ecco quella dei 12 artisti che si sono esibiti ieri sera:

Francesco Gabbani, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Michele Zarrillo, Levante, Giordana Angi, Paolo Jannacci, Enrico Nigiotti, Elettra Lamborghini, Rancore, Junior Cally. Questa la classifica della giuria demoscopica della seconda serata di Sanremo 2020. A dominarla c’è lui, Francesco Gabbani, che sembra aver convinto proprio tutti con la sua ‘Viceversa’. Il cantante, già vincitore del Festival nel 2017, è in vetta anche all’altra classifica, quella congiunta delle due serate. A seguirlo, Le Vibrazioni, al primo posto nella classifica dei 12 artisti di ieri. Insomma, la gara si fa sempre più entusiasmante. Ecco la classifica generale dopo le due serate:

Francesco Gabbani Le Vibrazioni Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Elodie Diodato Irene Grandi Tosca Michele Zarrillo Levante Marco Masini Alberto Urso Giordana Angi Raphael Gualazzi Anastasio Paolo Jannacci Achille Lauro Enrico Nigiotti Rita Pavone Riki Elettra Lamborghini Rancore Bugo e Morgan Junior Cally

Una classifica del tutto provvisoria: i voti della giuria demoscopica dovranno sommarsi a quelli della sala stampa e al televoto da casa. Ma i fan degli artisti in gara iniziano a sognare ( o a lamentarsi per le basse posizioni!). Insomma, una gara di vivere fino all’ultimo minuto. Questa sera, potremo riascoltare tutte le canzoni in gara, con le esibizioni dei 24 artisti al completo! Siete pronti per una nuova serata di musica ed emozioni? Sanremo 2020 continua!