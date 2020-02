Wanda Nara infiamma il web con una foto senza reggiseno: il post ha mandato letteralmente in tilt il popolare social network

Wanda Nara è uno dei personaggi televisivi più seguiti sui social network. La procuratrice è divenuta famosa in Italia prima per la storia con Maxi Lopez, poi soprattutto per la storia con Mauro Icardi. Da procuratrice in breve tempo è diventata anche un personaggio televisivo, partecipando prima a Tiki Taka e poi al Grande Fratello Vip. La Nara quest’anno sta indossando le vesti di opinionista e al momento pare che il ruolo le piaccia molto. La compagna di Icardi sta affiancando Pupo e il conduttore Alfonso Signorini nella quarta edizione del reality show di Canale 5. Wanda sta mostrando tutto il suo carattere e il pubblico sembra apprezzare.

Wanda Nara, la foto senza reggiseno infiamma Instagram

Wanda è molto seguita sui social network. La procuratrice ha da poco superato sei milioni di seguaci. Un risultato grandioso, condiviso con il compagno Mauro Icardi, che ha lo stesso numero di seguaci. Il profilo dell’opinionista del GF VIP 4 è seguitissimo e le sue foto sono piene di like. Questa sera, mentre su Rai Uno andava in onda il Festival di Sanremo, la Nara ha deciso di monopolizzare l’attenzione del pubblico, pubblicando un post da urlo. La procuratrice ha pubblicato una foto senza reggiseno, stesa sul letto con lato b in bella vista. Una foto spettacolare, con la quale Wanda ha messo in mostra tutte le sue curve. La Nara ha aggiunto anche un commento: “La bellezza può essere pericolosa, ma l’intelligenza è letale“. Il post ovviamente è diventato subito virale e in pochi minuti ha raggiunto migliaia e migliaia di like. Gli utenti hanno apprezzato e qualcuno ha lasciato un commento super positivo sotto alla foto.

Wanda sarà protagonista lunedì in prima serata con una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Cresce l’attesa per conoscere il suo prossimo outfit.