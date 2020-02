Sanremo 2020, Tiziano Ferro chiede scusa a Fiorello: “Torno a fare il cantante”; il messaggio su Instagram.

Questa sera, su Rai Uno, la terza serata del Festival di Sanremo 2020. Un’edizione più che fortunata, questa settantesima, condotta da Amadeus. Ascolti da record per entrambe le serate del Festival andate in onda martedì e mercoledì. Merito senza dubbio anche dei due straordinari compagni di ‘avventura’ scelti da Amadeus: Fiorello e Tiziano Ferro. Ma, proprio tra questi ultimi, nelle ultime ore , è nata qualche ‘incomprensione’. Il motivo?Una frase di ‘troppo’ che Tiziano avrebbe pronunciato durante la seconda serata: “Fiorello statte zitto”. Il cantante ha deciso di scusarsi con il comico attraverso un biglietto, che ha fatto trovare nel suo camerino. Il messaggio è apparso anche nelle stories di Instagram di Tiziano Ferro. Diamo un’occhiata.

Sanremo 2020, Tiziano Ferro chiede scusa a Fiorello e mette fine alle polemiche

Tiziano Ferro ha voluto chiedere scusa a Fiorello per una frase pronunciata durante la seconda serata di Sanremo 2020. “Fiorello statte zitto”, un hashtag che Tiziano ha lanciato in diretta durante il secondo appuntamento di Sanremo. Un modo per ‘accorciare i tempi’, quello di Tiziano, salito sul palco dopo l’una. Una frase scherzosa, senza dubbio, ma che ha alimentato non poche polemiche. Nella conferenza stampa di oggi, Amadeus ha definito la frase una ‘battuta infelice‘, ma è apparso molto sicuro che tra i due non ci fosse alcuna tensione. E, infatti, Tiziano ha voluto spazzare via qualsiasi polverone chiedendo scusa a Fiorello. Che, però, questa sera non sarà a Sanremo. Il cantante ha quindi lasciato un messaggio al comico nel camerino. Senza dimenticare di pubblicarlo sui social. Ecco le sue parole:

“Torno a fare il cantante”, scrive Tiziano, sottolineando che si trattava di uno scherzo. Nella story non può mancare l’hashtag #tizianostattezitto. Insomma, pace fatta ( semmai ce ne fosse bisogno!) tra i due grandi protagonisti di questo Festival di Sanremo 2020. E voi lo state seguendo?